Robert Card está morto? As razões pelas quais a internet acredita que o atirador em massa do Maine se matou

Tele suspeita do tiroteio em massa em Lewiston, Maine, Roberto Cardosodeixou uma nota de suicídio endereçada ao filho em sua casa em Bowdoin, segundo a polícia.

Cartãoum caçador de veados de 40 anos e reservista do Exército, ainda está foragido e há preocupações de que ele possa ter tirado a própria vida.

A polícia ainda não o localizou

Após dois tiroteios mortais em uma pista de boliche e um bar em Lewiston em 25 de outubro onde matou pelo menos 18 pessoas e feriu 13 Cartão foi nomeado pessoa de interesse pela polícia.

“Ele ainda pode estar naquela área, planejando um tiroteio com a polícia, planejando cometer suicídio, planejando cometer outro ataque. Ou, quer saber, ele pode estar no Texas agora. sargento da polícia e membro da SWAT Marko Galbreath disse ao Daily Mail.

“Se ele planejou bem o suficiente, ele poderia muito bem estar longe daquela área agora. Precisamos dizer ao país inteiro que até que esse cara seja capturado, precisamos usar a devida diligência.

“Ele poderia ter se barbeado, poderia ter colocado uma peruca, pode mudar sua aparência. Ele pode não se parecer com o que as pessoas pensam que ele é, então precisamos realmente observar.”

O seu carro abandonado foi encontrado perto de um convés de barcos em Lisboa, a 11 quilómetros de Lewiston, e as autoridades suspeitam que ele possa ter fugido num jet ski. Ele foi visto pela última vez fugindo do segundo local de tiroteio no mesmo dia. A polícia continua a busca por ele e a população é instada a permanecer vigilante.