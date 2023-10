Robert Card: O que a polícia sabe ao longo de um dia de busca pelo atirador de Lewiston

A homem identificado como Roberto Cardoso supostamente ceifou a vida de 18 pessoas e feriu outras 13 na cidade de Lewiston, Maine, e a polícia continua procurando por ele durante 24 horas após dois tiroteios em massa separados.

A polícia tem um mandado de prisão para Card, que é acusado de múltiplas acusações de homicídio para as primeiras vítimas que foram identificadas como atacadas dentro de um restaurante e uma pista de boliche. O homem de 40 anos é descrito como “armado e perigoso”, segundo o Departamento de Justiça. Para localizá-lo, órgãos federais estão auxiliando nas buscas.

Atividade de Robert Card nas redes sociais antes do tiroteio mortal no MaineMC

De acordo com um boletim da polícia estadual, Card é um Exército reservista e possivelmente instrutor de armas de fogo que foi treinado em uma instalação na cidade de Saco, Maine. Ele tem um histórico de problemas mentais, incluindo ouvir vozes, e foi internado em um centro de saúde mental no verão de 2023.

Card já ameaçou atirar no guarda Nacional base no Saco. CNNEnquanto isso, citou um colega seu no Exército dizendo que Card é um amante da natureza e um atirador habilidoso, considerado um dos melhores em sua unidade da Reserva do Exército.

Ele ocupou o posto de sargento de primeira classe, especialista em abastecimento de petróleo no Reserva do Exércitosegundo informações do Exército.

Robert Card se alistou no Exército há mais de 20 anos

Card se alistou em dezembro de 2002 e não havia participado de combate, segundo sua ficha. No entanto, recebeu diversas condecorações militares, incluindo a Medalha de Comenda do Exércitodois Medalhas de Comenda do Componente da Reserva do Exércitoo Medalha de Serviço Humanitárioo Medalha do Serviço de Defesa Nacional e a Fita de serviço militar.

Sua cunhada, Katie O’Neillcontado CNN que Card não tinha histórico de problemas mentais: “Este foi um episódio agudo. Ele não é assim. Ele não é alguém que teve problemas de saúde mental durante a vida ou algo parecido.”

Clifford Steeves, de Massachusetts, colega de classe na Reserva do Exército, reiterou que Card era um cara muito legal e calmo.

Steeves afirmou que Card nunca abusou de sua autoridade ou foi mau ou rude com outros soldados, dizendo que ele era uma pessoa racional e atenciosa que liderava através do respeito acima do medo.

A caçada a Robert Card continua

Enquanto o Gabinete do Xerife do Condado de Androscoggin divulgou fotos dele. Ele tem relações estreitas com pessoas em Massachusetts, por isso as autoridades estenderam as buscas a este estado, bem como à polícia no Canadá, embora a fronteira esteja a 150 quilómetros de Lewiston.

Para localizá-lo, o governo designou várias dezenas de FBI agentes, bem como 40 agentes do Departamento de Álcool, Tabaco e Explosivos, bem como pessoal de outros órgãos públicos. No entanto, sua localização foi complicada pelo fato de a cidade de Lewiston estar cercada por uma área arborizada.

Procuram também um veículo branco com pára-choques dianteiro pintado de preto, que acreditam ter sido utilizado pelo suspeito e que foi encontrado na localidade de Lisboa, a 11 quilómetros de Lewiston.