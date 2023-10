Robert Card, suspeito de tiroteio em massa no Maine, pode ter como alvo a ex-namorada

Roberto Cardoso poderia ter como alvo sua ex-namorada quando escolheu dois locais específicos no Maine para iniciar sua suposta onda de assassinatos em massa.

O reservista do Exército dos EUA costumava sair com sua ex-amante na pista de boliche e no bar e churrascaria em Lewiston, onde ele desencadeou seus ataques brutais com um rifle tipo AR, matando 18 pessoas e ferindo outras 13.

A aplicação da lei disse ABC noticias … A irmã de Card acredita que os tiroteios foram desencadeados por uma “disputa doméstica”, que a polícia está agora explorando como um possível motivo. A família de Card teria cooperado com os investigadores.

De acordo com documentos judiciais… Card já foi casado, mas se divorciou em 2007, e sua ex-mulher citou “diferenças irreconciliáveis” como o motivo. A ordem de divórcio incluía a custódia compartilhada do filho, que na época era menor de idade e vivia principalmente com a mãe.

Antes de sua suposta violência assassina, Card escreveu uma nota e a endereçou a seu filho, deixando-a em sua casa em Bowdoin, disse a ABC. Mais tarde, os investigadores encontraram a incoerente “nota de suicídio”, contendo informações pessoais e detalhes de contas bancárias.

Card também teria “interagido com conteúdo conspiratório” online, explorando uma série de tópicos como COVID-19, questões LGBTQ+, direitos de armas e comentários políticos sobre o presidente. Joe Biden.

Após o massacre de quarta-feira à noite, Card fugiu em um Subaru branco, que ficou abandonado em Lisboa, ME, e foi recuperado pela polícia.

Centenas de policiais se espalharam pela região para tentar encontrar Card, que os escapou até agora, com alguns especialistas atribuindo isso às suas supostas habilidades como um homem ao ar livre.

As autoridades instruíram os residentes de várias cidades a se abrigarem no local, uma vez que Card é considerado armado e perigoso com formação militar.

Em 2002, Cartão alistou-se na Reserva do Exército e tornou-se especialista em abastecimento de petróleo. Ele era responsável pelo recebimento, armazenamento e envio de produtos derivados do petróleo.