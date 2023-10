Robert DeNiro dá testemunho mal-humorado no julgamento civil de Nova York

Em outro momento do interrogatório, DeNiro ficou furioso, ao sair em defesa de sua namorada, Tiffany Chen , que entrou em conflito repetidamente com Robinson e a acusou de estar apaixonada pelo superstar. De maneira incisiva, DeNiro testemunhou que ele e Chen “tomam decisões juntos”.

O drama do tribunal decorre de uma ação judicial de US$ 6 milhões que a Canal Productions moveu contra Robinson depois que ela deixou seu emprego de US$ 300 mil por ano na empresa. De 2008 a 2019, Robinson trabalhou como assistente pessoal de DeNiro e acabou sendo promovido a vice-presidente de produção e finanças do Canal. No processo, o Canal alegou que Robinson assistia Netflix o dia todo enquanto trabalhava, entre outras reclamações.