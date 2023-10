Robert Whittaker não surpreendeu que a multidão australiana apoiasse Sean Strickland em vez de Israel Adesanya

Muitos no mundo do MMA ficaram surpresos ao ver a adulação que Sean Strickland conquistou dos fãs australianos durante a semana de luta do UFC 293. Apesar de lutar em suposto território inimigo contra Israel Adesanya, morador da Nova Zelândia, Strickland foi recebido com apoio aparentemente onde quer que fosse, e às vezes até parecia ser o favorito do público antes de seu surpreendente título no UFC 293 em Sydney.

O australiano e ex-campeão dos médios Robert Whittaker, porém, não se surpreendeu ao ver o contrato entre o amor da torcida pelo americano e por Adesanya.

“Não, eu teria ficado surpreso do contrário”, disse Whittaker em A hora do MMA, rindo. “Não sei, e todo mundo sabe que não sou amigo do Izzy. Eu não odeio o cara, mas não sou amigo dele de forma alguma. Nós apenas nos esfregamos da maneira errada. E ele parece irritar muitas pessoas. E eu vou dizer, Sean, você sabe, ele estava usando o [Crocodile Dundee] chapéu. Ele estava usando o chapéu. Isso é algo. Talvez isso seja tudo o que é preciso.”

“Todo mundo já fez coisas bobas, sabe? Acho que Sean tem sido muito ofensivo com muitas pessoas, certo? Mas não para nós [in Australia] ainda”, acrescentou Whittaker com outra risada. “Talvez tenhamos saído um pouco da mira, então talvez isso tenha influenciado. Mas outra coisa são os fãs e os caras que apareceram no domingo [at UFC 293], gostam de ver lutas difíceis e gostam de ver lutas boas. Sean foi lá e deu tudo de si e teve uma das maiores surpresas do peso médio.”

Strickland não apenas conquistou o carinho do público, ele também conquistou o título dos médios do UFC de forma impressionante, dominando Adesanya de sino a sino durante 25 minutos para causar uma das surpresas mais chocantes do UFC na memória recente. O resultado virou a divisão de 185 libras de cabeça para baixo durante a noite, dando nova vida às esperanças de título para uma variedade de ex-oponentes de Adesanya, incluindo Whittaker.

O resultado também atrapalhou, pelo menos por enquanto, uma rivalidade entre Adesanya e o candidato sul-africano Dricus Du Plessis, que parecia ter todos os ingredientes para um confronto memorável – embora feio -, que girava em grande parte em torno das divergências dos dois pesos médios em relação aos seus direitos. para se afirmarem como lutadores africanos do UFC. Mas isso também foi um caso engraçado para Whittaker, especialmente considerando que Adesanya transformou o questionamento da herança de Whittaker como um lutador nascido na Nova Zelândia que representa a Austrália em um tema central na preparação para sua própria luta pelo título em outubro de 2019 em UFC 243.

“Sempre achei isso engraçado, como o debate sobre a origem das pessoas com Dricus e Izzy. Eu estava sentado aqui tipo, o quê? Whittaker disse. “Você sabe o que eu quero dizer? Mas também vi Izzy pedir desculpas por isso, como se ele não devesse ter feito isso. E eu aceito suas desculpas, e você está certo, você não deveria fazer coisas assim. Você deveria deixar esse tipo de coisa fora do negócio. Estamos aqui lutando para viver, somos guerreiros modernos. Não precisamos nos comportar assim. Acho que você pode se orgulhar de representar onde quiser, desde que seja a sua terra natal e você tenha orgulho de fazê-lo e o faça corretamente.

“Essa é a forma como você se comporta, porque não pense por um instante – e isso é para todos os lutadores no fim de semana – não pense por um instante que você pode dizer algo hoje, e então daqui a 10 anos. pista, não vai aparecer. Ah, isso vai aparecer. Está sempre lá, principalmente nos dias de hoje, com gravações e tudo mais. Você sabe que há alguém atrás da tela do computador que odeia você e ele salvou aquele clipe ou aquele curta, e ele vai jogar isso na sua cara quando você fizer alguma coisa, quando você for um nome grande o suficiente para doer. Está lá. É por isso que você precisa se comportar profissionalmente. Somos profissionais, somos atletas, somos pagos para isso. Faça isso profissionalmente.”

Whittaker acabou perdendo para Du Plessis em julho passado no UFC 290, encerrando uma excelente sequência de 12-2 no peso médio que o viu conquistar o cinturão e ficar aquém apenas contra Adesanya.

No entanto, a reação geral do segmento mais vocal da base de fãs de MMA à derrota de Whittaker contrastou fortemente com a folia que aparentemente saudou a morte de Adesanya – e isso também não é uma surpresa para o ex-campeão de 32 anos. .

“Eu diria que 99 por cento disso foi apenas amor e apoio [after my loss], mas você também precisa entender que não é algo que simplesmente apareceu”, disse Whittaker. “É porque tenho sido honesto na forma como me comportei desde o primeiro dia.

“Eles me apoiam por quem eu sou, não apenas pelo que faço. E sim, devo dizer que teria que ter os melhores fãs do mundo, por causa do apoio deles. Eu vi muitos fãs do Izzy e apenas comentários e coisas assim, e ei, semelhante atrai semelhante. Se você agir de determinada maneira, atrairá certas pessoas. Estou muito orgulhoso das pessoas que se juntaram a mim, que vieram e me apoiaram.”