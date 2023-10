Ronaldo Lopes empossa servidores aprovados no concurso da Prefeitura de Penedo

A administração pública do município de Penedo ganhou nesta segunda-feira, 16, mais 96 servidores efetivos, todos empossados pelo Prefeito Ronaldo Lopes durante solenidade realizada no Theatro Sete de Setembro.

Passados mais de treze anos sem a realização de concurso pela Prefeitura de Penedo, o ingresso no serviço público reforça o trabalho direcionado para a população que também está sendo qualificada, por meio de cursos profissionalizantes gratuitos.

“Vocês vão fazer parte, junto com os funcionários já existentes, de um grupo que trabalha para desenvolver a nossa cidade nas mais diversas áreas. Vocês chegam para oxigenar o nosso funcionalismo público, com novas ideias, novas formas de trabalho e, é lógico, que vão adquirir também experiência com os funcionários que já fazem parte do nosso quadro”, pontuou Ronaldo Lopes.

O Prefeito de Penedo destacou o apoio dos familiares dos aprovados e o mérito de cada um na conquista da vaga durante seu pronunciamento de boas-vindas.

“Quero dizer da minha felicidade de estar como prefeito no momento em que vocês ingressam no serviço público de Penedo, com essa vontade de contribuir para que a nossa cidade melhore cada vez mais, para que a vida do nosso povo melhore cada vez mais. Nós temos essa responsabilidade e é importante que cada um faça sua parte”, afirmou Ronaldo Lopes.

Representando a Câmara Municipal de Penedo, o presidente Manoel Messias Lima (Messias da Filó), falou de sua trajetória ao longo de 34 anos como servidor público – a maior parte do tempo na Embrapa -, enaltecendo a missão principal de atender a população, especialmente quem mais precisa das ações do poder público.

Ana Carla Lima, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo (Sindspem), também recepcionou os colegas de trabalho, fazendo o convite para que se filiem à entidade que os representa, destacando as parcerias que o sindicato tem para beneficiar os associados.

A mesa de honra da solenidade foi formada ainda por João Lucas (Vice-Prefeito), Gustavo Alencar (SEPLAG Penedo), Irmão João (SEMARH Penedo), Guilherme Lopes (Sesau Alagoas), a vereadora Raquel Tavares e os vereadores Bili Marques, Ernande Pinheiro e Denys Reis.

