Ronaldo Lopes participa de reunião on-line sobre o novo PAC do Governo Federal

O Prefeito Ronaldo Lopes iniciou sua agenda de trabalho para a tarde desta segunda-feira, 09 de outubro, participando de reunião on-line sobre o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal.

Assessorado por membros do governo municipal, o gestor penedense acompanhou a exposição dos editais dos Ministérios das Cidades, da Justiça e Segurança Pública, da Saúde, da Educação, da Cultura e dos Esportes, todos inseridos no PAC Seleções.

O diálogo sobre os investimentos acontece na data da abertura para inscrições de projetos dos municípios e estados e, segundo a agência de notícias do governo federal, mais de 5.700 pessoas participaram da reunião virtual.

Ainda de acordo com a divulgação oficial, os investimentos do Novo PAC Seleções reservam R$ 136 bilhões para execução de obras em áreas essenciais, incluindo saúde, educação, mobilidade, qualidade de vida e acesso a direitos.

Vale ressaltar que os projetos coordenados por Ronaldo Lopes no âmbito do PAC Cidades Históricas – lançado no primeiro mandato do Presidente Lula – foram integralmente executados em Penedo.

Com base na experiência exitosa, o prefeito penedense reivindica a inclusão do município no edital relacionado à preservação e conservação do patrimônio histórico, pleito que apresentou ao presidente do Iphan, em Brasília, com apoio do deputado federal Luciano Amaral.

SECOM PMP