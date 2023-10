Ronda Rousey se aposentou para sempre? Estrela da WWE compartilha mensagem enigmática

Ronda Rousey pode ter confirmado silenciosamente sua aposentadoria para sempre no início desta semana com uma postagem no Instagram. Ela juntou-se WWE em 2018 depois de se aposentar do UFC dois anos antes e aparentemente agora está se afastando de todos os esportes.

Rousey, 36, compartilhou uma postagem no Instagram na quarta-feira com uma legenda enigmática citando um personagem fictício Bernie Lúmen de 2023 Pixar filme animado Elementar junto com fotos dela aproveitando o tempo com a família.

“Desculpe, não consegui ouvir você durante minha aposentadoria”, Rousey legendou o post.

Rousey está fora de ação desde sua última WWE lutar em agosto e focar nas tarefas maternas.

Ronda Rousey para Hollywood?

A “Mulher Mais Malvada do Planeta” tornou-se lutadora de MMA em agosto de 2010, dois anos depois de ganhar uma medalha olímpica no judô.

Mais tarde, Rousey fez a transição para a indústria do entretenimento e do wrestling, mas aparentemente quer se concentrar estritamente em sua carreira em Hollywood agora.

Embora a lenda do UFC ainda não tenha confirmado sua aposentadoria, é improvável que Rousey retorne ao ringue ou ao cage, especialmente considerando comentários anteriores revelando que ela quer mais filhos.