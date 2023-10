‘Roubo absoluto’: profissionais reagem a Francis Ngannou quase derrotando Tyson Fury

Francis Ngannou quase conseguiu.

O ex-campeão peso pesado do UFC teve o desempenho de sua vida no sábado, nocauteando Tyson Fury e quase provocando uma das maiores surpresas da história do esporte profissional em Riad, na Arábia Saudita. No final, Fury venceu por decisão dividida pela margem mais estreita, mas foi a inacreditável estreia de Ngannou no boxe profissional que deixou o mundo dos esportes de combate agitado. Confira a reação a Fury vs. Ngannou abaixo.

Cara, nunca pensei que diria isso, mas Francisco está nisso!!!! LFG!!!! TYSON PARECE SEM VENTO NO 3º E ESTÁ ALCANÇANDO….. -Sean Strickland (@SStricklandMMA) 28 de outubro de 2023

Oh merda, Francis com a derrubada -Terrance McKinney (@twrecks155) 28 de outubro de 2023

Ele está cansado e chegando… LFG!! -Sean Strickland (@SStricklandMMA) 28 de outubro de 2023

Tyson sempre fica mais afiado depois de cair. -Jalin Turner (@JalinTurner) 28 de outubro de 2023

Vamos ganhar ou perder. Frances está fazendo uma grande declaração agora. Que luta!!! -Ode’ ⭕️sbourne (@OdeOsbourne) 28 de outubro de 2023

Yo Francis pode tirar isso, esta é uma boa sucata -Terrance McKinney (@twrecks155) 28 de outubro de 2023

Gostaria de saber quando os gritos de ” Tyson não levou isso a sério ou ” não treinou para isso ” vão começar? -DT (@ darrentil2) 28 de outubro de 2023

Não parece que Fury levou Ngannou a sério o suficiente, ele não esperava uma luta tão difícil.#furyvsngannou -Herbert Burns (@HerbertBurnsMMA) 28 de outubro de 2023

Eu ficaria chateado se fosse usyk – Arnold Billy Allen (@Arnoldbfa) 28 de outubro de 2023

Francis, mas talvez eu esteja sendo tendencioso hahaha ‍♂️ -Jalin Turner (@JalinTurner) 28 de outubro de 2023

Não me preocupei em marcar rounds, mas aconteça o que acontecer, Francis é um vencedor, que história – Arnold Billy Allen (@Arnoldbfa) 28 de outubro de 2023

O MMA é o rei de todos os esportes. -Jan Blachowicz (@JanBlachowicz) 28 de outubro de 2023

Os boxeadores respeitam os nomes dos lutadores de mma. ️ -Jalin Turner (@JalinTurner) 28 de outubro de 2023

. @PFL tem o maior peso pesado de MMA do planeta atualmente. Não conheço outra HWY que vá longe com Fury! Aula @francis_ngannou -Derek Brunson (@DerekBrunson) 28 de outubro de 2023

Roubo absoluto, eu não me importo. Acredite em mim, ninguém é mais fã da fúria de Tyson do que eu! #furyvsngannou #BattleOfTheBadest imagine o que isso teria feito ao boxe, o jogo teria acabado! -Javid Basharat (@JavidBasharat) 28 de outubro de 2023

Tudo sobre o dinheiro que aposta dinheiro -Brian BOOM Kelleher (@brianboom135) 28 de outubro de 2023

ACABOU DE BOXE OS ESPORTES MAIS CORRUPTOS DA PORRA DO MUNDO… absolutamente besteira…. Assim nunca mais pagarei ppv…. #boxe — Renato Moicano UFC (@moicanoufc) 28 de outubro de 2023

Trrrrrraaaaaaaaassssssshhhhhhh – gabriel verde (@giftedgabegreen) 28 de outubro de 2023

Sinto muito por Francisco! Luta acirrada que pensei que ele tivesse vencido! -Cody Durden (@Cody_Durden) 28 de outubro de 2023

Dê o fora daqui…. Modafuker acertou um soco no primeiro round #boxe — Renato Moicano UFC (@moicanoufc) 28 de outubro de 2023

Francisco!!! Super impressionante e você pode argumentar que ele ganhou! Conor foi o pioneiro no caminho para isso e Francis Ngannou abriu os portões! Isso é a prova de que com a preparação certa a galera do MMA pode mais do que conviver com os melhores boxeadores do mercado.… -Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 28 de outubro de 2023