Rudolph Isley, dos Isley Brothers, morto aos 84 anos

Rodolfo Isleyo cantor conhecido como um dos membros fundadores dos The Isley Brothers, morreu.

O icônico cantor faleceu na quarta-feira em Illinois, soube o TMZ. A causa da morte de Rudolph ainda não está clara, embora uma pessoa envolvida nos diga que acredita-se que ele tenha sofrido um ataque cardíaco.

Rudolph começou a cantar ainda jovem em sua igreja local e criou The Isley Brothers com seus irmãos Ronaldo, O’Kellydar Vernon quando ele era apenas um adolescente.

Depois que Vernon foi tragicamente atropelado por um carro enquanto andava de bicicleta com apenas 13 anos de idade em 1955, os irmãos se mudaram para Nova York para gravar músicas… assinando com a RCA Records alguns anos depois e estreando com sua primeira música, “Shout” – sem dúvida uma de suas faixas mais significativas.

Enquanto o grupo ainda estava na infância, Rudolph casou-se Elaine Jasper em 1958 … vivendo a vida de casados ​​​​enquanto os irmãos conquistavam sucesso com faixas como “Twist & Shout”, “This Old Heart of Mine” e “It’s Your Thing”.

Apesar de Ronnie muitas vezes assumir a liderança do grupo, Rudolph também gravou os vocais principais para algumas de suas músicas.

Com o passar dos anos, os Isley Brothers cresceram – acrescentando irmãos mais novos Ernesto dar Marvin e o cunhado de Rudolph Chris Jasper na mistura em 1971.

Rudolph deixou o grupo em 1989 para cumprir seu objetivo de ser um ministro cristão, mas se reuniu com o grupo ao longo dos anos. Eles até foram incluídos no Hall da Fama do Rock and Roll em 1992… recebendo o prêmio de uma lenda da música. Pequeno Ricardo.

O grupo vem produzindo faixas há mais de meio século – algo que muitos grupos não conseguem chegar perto – com músicas mais recentes como “Busted” e “Contagious” após a saída de Rudolph.

Eles também fizeram parte de alguns sucessos populares de rap… sendo amostrados em Cubo de gelo“Foi um bom dia” e Notório GRANDE‘Grande Papai’.

Rodolfo tinha 84 anos.