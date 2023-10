Rugby News: África do Sul garante quarto título da Copa do Mundo após intensa vitória sobre a Nova Zelândia

África do Sul conquistou seu quarto Copa do Mundo de Rúgbi título ao derrotar Nova Zelândia 12-11 em uma intensa partida final no sábado no Stade de France. O Gazelas conseguiu assumir a liderança no primeiro tempo graças ao pé de Handr Pollard.

O Todos negros ficaram com um homem a menos durante quase todo o jogo, devido à expulsão temporária de Frizel e a expulsão definitiva de Sam Cana.

Conseguiram se multiplicar para bloquear todas as tentativas de penetração sul-africanas, que abusaram demais dos chutes buscando a velocidade de Kolbe ou De Allende.

No segundo tempo, a Nova Zelândia fez o único try da partida, marcado por Beauden Barrett. Richie Mo’unga perderam a conversão que os teria colocado à frente.

Jogadores de ambos os lados exaustos

No final da partida, Cheslin Kolbe recebeu cartão amarelo e os últimos minutos foram disputados com números iguais.

Erros de ambos os lados, talvez por exaustão, impediram que o placar mudasse.

A África do Sul já ganhou o maior número de Copas do Mundo de Rúgbi na história do esporte.