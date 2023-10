Rumo ao próximo: lutas a serem disputadas após o UFC Vegas 80

Bobby Green chocou Grant Dawson com um nocaute rápido e enfático na luta principal do UFC Vegas 80, no sábado. Agora, ele adicionou seu nome a uma lista já convincente de candidatos na melhor divisão do esporte.

Depois de, sem dúvida, a maior vitória da carreira de Green, para onde ele irá a seguir?

Em uma edição totalmente nova de Para o próximoMike Heck e Alexander K. Lee, do MMA Fighting, reagem à finalização impressionante de Green sobre Dawson em uma grande reviravolta nas apostas no UFC Vegas 80, e discutem quem “King” pode enfrentar em seguida.

Além disso, futuros confrontos são discutidos para Joe Pyfer após sua vitória por finalização sobre Abdul Razak Alhassan no co-evento principal, Joaquin Buckley após sua vitória por decisão desequilibrada contra Alex Morono na luta em destaque dos meio-médios, junto com outros vencedores do card principal, Drew Dober, Bill Algeo e muito mais.

