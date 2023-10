Rumo ao próximo: lutas a serem disputadas após o UFC Vegas 81

Pela segunda semana consecutiva, o astuto veterano derrotou o promissor novato na luta principal e, desta vez, foi Edson Barboza quem interrompeu o ímpeto divisional de Sodiq Yusuff na luta principal do UFC Vegas 81. Após o vitória de retorno selvagem, para onde Barboza irá em uma das divisões mais profundas do UFC?

Em uma edição totalmente nova do On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting tentam responder a essa pergunta de uma perspectiva de matchmaking após o último evento do UFC no APEX em Las Vegas. Além disso, futuros confrontos são discutidos para Viviane Araujo após sua vitória por decisão sobre Jennifer Maia no co-evento principal, Jonathan Martinez após sua paralisação reveladora sobre Adrian Yanez na disputa de destaque do peso galo, Michel Pereira após sua finalização de 66 segundos no peso médio estreia, junto com o também vencedor do card principal, Christian Rodriguez, e muito mais.

