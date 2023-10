Rumores comerciais da NFL: quais movimentos prováveis ​​serão os maiores no prazo?

Tele NFL o prazo de negociação é terça-feira, 31 de outubro, às 16h (horário do leste dos EUA) e, embora as equipes continuem em silêncio sobre possíveis movimentos importantes, é possível que haja uma quantidade histórica de negociações realizadas.

No ano passado, 10 negociações foram feitas no prazo de 1º de novembro, o maior número de todos os tempos em NFL dia do prazo de negociação. Se a tendência continuar, os seguintes movimentos de grande sucesso provavelmente poderão roubar as manchetes caso sejam finalizados.

Carolina Panteras correndo de volta Miles Sanders chegou do Filadélfia Eagles na entressafra via agência gratuita. Ele não correspondeu às expectativas e está lutando contra uma lesão no ombro.

Quarterback dos Panteras Bryce Jovem acabou de ganhar seu primeiro jogo na carreira na NFL e a franquia quer encontrar outro wide receiver para ele.

Negociar Sanders, que aparentemente perdeu a posição RB1 para Chubba Hubbardprovavelmente seria um WR2 fazer parceria com Adam Thielen.

Substituição de Kirk Cousins

Outro comércio de grande sucesso poderia ser feito pelo Minnesota Vikingscujo quarterback titular, Primos Kirkestá fora desta temporada devido a uma lesão no tendão de Aquiles.

Titãs do Tennessee QB Ryan Tannehill também está lesionado, mas Minnesota pode tomar uma decisão agora para adquiri-lo por um preço melhor.

Existem também algumas opções de agente livre, como Colt McCoy, Carson Wentz e Nick Foles.

Dallas Cowboys QB de terceira corda Trey Lanceno entanto, pode se tornar o novo homem dos Vikings no centro, no que seria uma jogada arriscada para Minnesota.

Jerry Jeudy ainda no bloco comercial

O Denver Broncos ainda estão ouvindo negociações para wide receiver Jerry Jeudy apesar do treinador principal Sean Payton dizendo que ninguém está no bloco comercial.

A maioria dos treinadores tenta manter quaisquer negociações comerciais privadas para evitar a interferência de outras equipes, então não se surpreenda se Jeudy for o primeiro de muitos a ser demitido.

Jeudy está saindo de seu primeiro touchdown em 10 jogos para ajudar Denver a derrotar o Chefes de Kansas City pela primeira vez em anos.

Vendê-lo agora pode ser a melhor opção do time porque Courtland Sutton melhorou muito mais nesta temporada.

Derrick Henry saindo dos Titãs?

A jogada mais esperada na liga é o running back dos Titãs Derrick Henriqueque acredita que permanecerá na franquia.

Henry, no entanto, poderia deixar o Tennessee se recebesse um pacote comercial atraente. Não descarte nada.

O Golfinhos de Miami pode ter as peças corretas para fazer uma jogada para Henry com uma mentalidade de “ganhar agora”.

Novato dos Golfinhos RB De’Von Achane foi colocado na reserva de lesionados (IR) antes da Semana 6 e Raheem Mostert continua inconsistente. Adicionar Henry seria uma virada de jogo. Invasores de Las Vegas receptor amplo Davante Adams é outro nome a ser observado, especialmente depois de sua explosão lateral em Segunda à noite futebol.