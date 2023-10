Russell Wilson e Ciara doam US$ 1 milhão para organizações de Denver

Reproduzir conteúdo de vídeo



Russel Wilson pode não estar ganhando no campo de futebol, mas fora dele a história é diferente… o astro da NFL e sua esposa Ciara doou US$ 1 milhão no total para várias organizações em Denver!

Russell e Ciara revelaram a incrível contribuição na terça-feira… dizendo que doaram a dez organizações sem fins lucrativos diferentes em Denver US$ 100 mil cada.

O 9x Pro Bowler e Ciara – quem é grávida do terceiro filho — entregar cheques massivos a “organizações merecedoras”… em parceria com a Why Not You Foundation e a Common Spirit Health.

“Somos eternamente gratos pela oportunidade de impactar nossos jovens!” Wilson recebeu.

“Hoje, celebrámos 10 organizações merecedoras, que receberão cada uma 100.000 dólares para apoiar o seu notável trabalho em matéria de igualdade na saúde, educação, segurança alimentar, justiça social e apoio a crianças e jovens.”

Claro, o gesto vem dias depois que os Broncos perderam um jogo disputado de Thursday Night Football para os Chiefs, elevando seu recorde para 1-5, colocando-os em último lugar na AFC West.

Os fãs tinham grandes expectativas quando conquistaram o campeão do Super Bowl em um comércio em março de 2022… dando-lhe uma extensão de 4 anos no valor de US$ 245 milhões.

Mas o quarterback de 34 anos não tem sido bom… ele tem 5-16 anos como titular e foi demitido 55 vezes na temporada passada, o maior número em sua carreira na NFL. Este ano não foi muito melhor.

No entanto, o novo treinador do Broncos Sean Payton diz que a culpa não deveria ser inteiramente de Russ.

“Tínhamos que ser capazes de lançar melhor para vencer nesta liga, e isso não foi dirigido a um jogador”, disse Payton após a derrota do TNF, “foi dirigido a todos nós no ataque”.

Apesar das dificuldades no Broncos Country, Wilson não permitiu que as dificuldades em campo retardassem sua filantropia.