Ryan Bader não tem certeza sobre o futuro do Bellator, mas vê a luta ‘muito, muito interessante’ de Francis Ngannou

Enquanto circulam rumores de que o Bellator pode ser vendido a qualquer momento, Ryan Bader já sabia que sua luta no Bellator 300 pode ser potencialmente a última com a organização.

Infelizmente, o atual campeão dos pesos pesados ​​do Bellator nem poderá competir no sábado, depois que o adversário Linton Vassell caiu da luta poucos dias antes do evento.

Antes do cancelamento da luta, Bader abordou a realidade de sua situação. Ele ouviu os mesmos rumores que todos os outros sobre o possível desaparecimento do Bellator e como isso pode afetar os atletas do elenco.

“Tive algumas conversas com meu empresário sobre ‘e se’, mas ninguém sabe o que está acontecendo”, disse Bader ao MMA Fighting. “Então o que você pode fazer é manter isso do lado de fora e cuidar do seu trabalho. Coloque-se na melhor posição para avançar com uma fusão ou quem sabe o que acontece. Somos todos agentes livres? Vamos nos fundir com o PFL? Nós não sabemos.

“Você pode pensar em todos os cenários diferentes, mas nenhum deles pode ser verdade. O que temos que fazer é manter a cabeça baixa e pensar na luta que temos pela frente, e nos colocar na melhor posição para conseguir o seu contrato ou, se você for um agente livre, um novo contrato. Ser o campeão dos pesos pesados ​​tem um pouco de peso nisso.”

Como tricampeão do Bellator – sem mencionar sua longa história como um dos 10 lutadores do UFC durante a maior parte de sua carreira – Bader carrega um nome e uma história que o tornam uma opção intrigante para qualquer promoção ou luta.

No topo da lista pode estar o confronto com o ex-campeão peso pesado do UFC Francis Ngannou, que assinou um lucrativo contrato com o PFL, com estreia prevista para 2024.

Nos termos do seu contrato, Ngannou não só garantiu um bom pagamento para si; ele também garantiu a qualquer oponente um salário mínimo de US$ 2 milhões por uma luta em pay-per-view.

Bader reconhece o desafio que Ngannou representa. Isso e um salário considerável já chamaram sua atenção, especialmente sabendo que o futuro do Bellator é tão incerto.

“[Ngannou] tem um mínimo [of $2 million dollars], e qualquer um que lutar contra ele receberá US$ 2 milhões”, disse Bader. “Você vai lá como um campeão e negocia seus termos também, é um belo dia de pagamento e algo pelo qual você trabalha. Algo assim está definitivamente em jogo, então talvez isso esteja acontecendo na hora certa e pelo motivo certo.

“Obviamente temos que ver como as coisas vão acontecer, mas parece estar acontecendo no momento certo. É uma das coisas de que estou falando. Se essa fusão ou o que quer que aconteça, será uma grande briga por dinheiro e é algo muito, muito interessante.”

Com o objetivo do PFL de vender pay-per-views na próxima luta de Ngannou, Bader certamente parece ser um nome interessante para incluir na mistura.

É claro que Bader também reconhece que, à medida que se aproxima do fim da sua carreira, esses enormes contracheques significam mais. Mas ele não está sendo pago para ser bucha de canhão de ninguém.

“Já atingi muitos platôs e picos ao vencer o Grande Prêmio dos Pesos Pesados ​​mantendo o cinturão dos meio-pesados. Você realmente não pode superar isso”, disse Bader. “[I beat] Fedor [Emelianenko]e sendo campeão dos pesos pesados ​​por tanto tempo – então sim, muito disso é que você quer fazer [money]e tenho ganhado muito dinheiro e quero continuar ganhando muito dinheiro ou ainda mais dinheiro.

“Eu tenho 40 anos de idade. Não vou lutar aqui para sempre. Não vou lutar mais quatro ou cinco anos. Então, sim, isso também é um grande motivador. Saia e receba esses contracheques, mas no fundo [competitor] dentro de mim quer sair e vencer, ganhar títulos e fazer esse tipo de coisa também. Eles andam de mãos dadas.”