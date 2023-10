Ryan Bader x Linton Vassell 2 no Bellator 300

Ryan Bader e Linton Vassell terão que esperar pela revanche.

Mike Heck, do MMA Fighting, confirmou aos dirigentes da promoção que Vassell foi forçado a se retirar da luta pelo título dos pesos pesados ​​contra Bader, que estava marcada para acontecer no card principal do Bellator 300 neste sábado, em San Diego. A notícia foi divulgada pela primeira vez por Viciado em MMA.

Ainda não se sabe por que Vassell saiu da disputa. Os dirigentes do Bellator também confirmaram que Bader não permanecerá no card sem planos de procurar um adversário substituto em curto prazo.

Este seria o segundo encontro entre os dois lutadores, com Bader defendendo com sucesso o título dos meio-pesados ​​​​ao derrotar Vassell por nocaute técnico no segundo round no Bellator 186 em novembro de 2017. Desde então, os dois homens se tornaram pesos pesados ​​​​em tempo integral.

Bader (31-7, 1 NC) defendeu com sucesso o título dos pesos pesados ​​três vezes consecutivas, mais recentemente ganhando uma vitória por nocaute contra o lendário Fedor Emelianenko no Bellator 290 em fevereiro passado.

A campanha de Vassell no peso pesado teve um início difícil, pois ele perdeu na decisão para Valentin Moldavsky no Bellator 218, mas ele se recuperou com cinco vitórias consecutivas, incluindo um nocaute no primeiro round em uma revanche contra Moldavsky no Bellator 292.

O Bellator 300 ainda conta com três lutas pelo título, com o campeão peso leve Usman Nurmagomedov defendendo contra Brent Primus na luta principal, a campeã peso pena Cris Cyborg defendendo contra Cat Zingano e a campeã peso mosca Liz Carmouche defendendo contra Ilima-Lei Macfarlane.

Damon Martin contribuiu para este relatório