Sacar dinheiro no Nubank: Saiba agora como fazer

O Nubank é um dos maiores bancos digitais do mundo, possuindo milhões de clientes no Brasil e em outros países da América Latina. No entanto, por se tratar de um banco digital, muitos usuários possuem a dúvida se é possível realizar saques através da instituição financeira.

Nesse sentido, o banco digital oferece aos seus clientes duas possibilidades de saque, tanto através de uma conta ativa, no chamado saque de conta Nubank, quanto através do cartão de crédito do banco.

No entanto, por se tratar de um banco digital, o Nubank não possui caixas eletrônicos próprios ou agências bancárias físicas. Dessa forma, nas duas formas possíveis de saque serão cobradas tarifas pela operação, pois ela é feita através de caixas eletrônicos de terceiros.

Saque na conta ativa do Nubank

Todos os clientes que possuem conta ativa no Nubank podem realizar saques em caixas eletrônicos da rede Banco24horas/Tecban e da rede Saque e Pague usando o cartão. Entretanto, uma tarifa de R$ 6,50 (valor atualizado em julho de 2023) é cobrada para cada saque que é realizado.

Segundo o Nubank, esse valor cobrado no momento do saque é referente aos custos do banco para oferecer este serviço através de redes parceiras. Além disso, os clientes também podem receber um aviso sobre uma taxa de conveniência ao tentarem realizar um saque.

Essa taxa é opcional e pode ser cobrada ou não pelo uso de um caixa eletrônico para efetuar um saque. A decisão de aplicá-la é determinada pela rede que gerencia o caixa eletrônico e será adicionada ao montante retirado pelo cliente. Dessa forma, além dos R$ 6,50, cobrados pelo Nubank, o usuário realizando um saque pode contar com esse adicional da taxa de conveniência.

Confira a seguir o passo a passo para realizar um saque com a conta do Nubank em caixas eletrônicos:



Primeiro, insira o cartão no Caixa Eletrônico;

Aguarde um momento para que as informações sejam carregadas;

Clique em “Solicitar saque”;

Em seguida, digite o valor que deseja sacar. Lembrando que as notas disponíveis variam de acordo com o Caixa Eletrônico;

Por fim, basta aguardar a entrega do dinheiro pela máquina.

Saque com cartão de crédito

Como dito, o saque pelo Nubank também pode ser feito com o cartão de crédito, funcionando com um tipo de empréstimo. Sendo assim, o banco digital empresta ao cliente a quantia que deseja sacar, a qual parte do limite do cartão, sendo que o pagamento é feito normalmente na fatura.

Segundo informações do Nubank, a partir de 2020, os clientes que possuem uma conta no banco digital têm a capacidade de efetuar saques de até 15% do limite disponível em seus cartões de crédito em caixas eletrônicos pertencentes à rede Cirrus no território brasileiro. No cenário internacional, esse valor está restrito a um máximo de R$2.500 por ciclo de faturamento. Anteriormente, era possível sacar até 5% do valor do limite sem cobrança de taxas.

Visto que se trata de uma modalidade de empréstimo, o Nubank aplica taxas de juros com base no valor sacado e no período transcorrido desde o saque até a data de vencimento da fatura atual. Esses juros são debitados automaticamente no momento em que o saque é realizado.