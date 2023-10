SAFAZ anuncia abertura de Concurso Público com quase 200 VAGAS

O Governo do Rio de Janeiro acaba de autorizar a realização de um novo concurso público para a Secretaria de Estado de Fazenda – Sefaz – RJ. Com a publicação do documento oficial no Diário Oficial do Estado, a expectativa é que sejam preenchidas 195 vagas em cargos estratégicos, proporcionando novas oportunidades para profissionais interessados em ingressar no serviço público.

Neste artigo, vamos explorar os detalhes dessa autorização e fornecer informações relevantes sobre os cargos em disputa.

Autorização do Concurso

A autorização para a realização do concurso público da Sefaz – RJ foi divulgada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no dia 19 de outubro. O documento oficializa a abertura de 195 vagas, sendo 45 para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual e 150 para o cargo de Analista de Finanças Públicas.

Essas vagas representam uma excelente oportunidade para profissionais qualificados que desejam fazer parte do quadro de servidores da Sefaz – RJ.

Cargos em Disputa

Auditor Fiscal da Receita Estadual

O cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual é uma das opções disponíveis no concurso público da Sefaz – RJ. Com um total de 45 vagas, essa função é de extrema importância para o bom funcionamento da Secretaria de Estado de Fazenda.



Você também pode gostar:

O Auditor Fiscal tem como principais responsabilidades a fiscalização e o controle das atividades relacionadas à arrecadação de impostos estaduais, contribuindo para o desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro.

Analista de Finanças Públicas

Outra oportunidade oferecida pelo concurso público da Sefaz – RJ é o cargo de Analista de Finanças Públicas. Com um total de 150 vagas, essa função desempenha um papel fundamental na gestão financeira do Estado.

O Analista de Finanças Públicas atua no planejamento, na execução e no controle das atividades financeiras, contribuindo para a eficiência dos processos de gestão fiscal e orçamentária.

Requisitos e Remuneração

Para concorrer a uma das vagas oferecidas no concurso público da Sefaz – RJ, os candidatos devem atender aos requisitos estabelecidos pelo edital. Geralmente, é exigido o nível superior completo em áreas específicas, como Administração, Economia, Direito, Ciências Contábeis, entre outras. Além disso, é importante verificar outras exigências, como idade mínima e experiência profissional.

Os aprovados no concurso terão a oportunidade de ingressar na carreira pública e desfrutar de uma remuneração atrativa, além de benefícios e estabilidade profissional. A remuneração inicial varia de acordo com o cargo e a classe, podendo alcançar valores significativos ao longo da carreira.

Inscrições e Etapas do Concurso

As informações detalhadas sobre as inscrições e as etapas do concurso público da Sefaz – RJ serão divulgadas em breve. É importante acompanhar os canais oficiais da Secretaria de Estado de Fazenda para obter todas as informações necessárias.

Geralmente, as inscrições são realizadas pela internet, por meio de um sistema eletrônico, e as etapas do concurso incluem provas objetivas, discursivas, avaliação de títulos, entre outras.

Preparação para o Concurso

Com a autorização do concurso público da Sefaz – RJ, é fundamental que os interessados em concorrer às vagas se preparem adequadamente. Uma boa preparação envolve o estudo das matérias cobradas no edital, resolução de questões anteriores, participação em cursos preparatórios e acompanhamento de materiais especializados.

Além disso, é importante manter uma rotina de estudos disciplinada e buscar o equilíbrio entre teoria e prática.

Benefícios de Trabalhar na Sefaz – RJ

Trabalhar na Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro traz uma série de benefícios aos servidores. Além da remuneração atrativa e da estabilidade profissional, os funcionários da Sefaz – RJ têm a oportunidade de atuar em uma instituição renomada, contribuindo para o desenvolvimento econômico e fiscal do Estado.

Além disso, a Secretaria oferece programas de capacitação e desenvolvimento, visando ao aprimoramento contínuo dos servidores.

Ademais, o concurso público da Sefaz – RJ representa uma excelente oportunidade para profissionais que desejam ingressar no serviço público e atuar em cargos estratégicos na área de finanças. Com a autorização do certame e a abertura de 195 vagas, os interessados devem se preparar adequadamente para concorrer a essas oportunidades.

Acompanhe os canais oficiais da Secretaria de Estado de Fazenda para obter todas as informações sobre as inscrições e as etapas do concurso. Não perca essa chance de fazer parte da Sefaz – RJ e contribuir para o desenvolvimento do Rio de Janeiro.