Saga Browns QB: Walker recomeçará Watson em Seattle enquanto Garrett tenta continuar a temporada impressionante

Ta estranha controvérsia do quarterback em Cleveland irá avançar para a semana 8 de 2023 NFL temporada.

Treinador principal Kevin Stefanski na quarta-feira confirmou que o titular Deshaun Watson – que disputou a vitória por 39 a 38 sobre o Colts de Indianápolis no fim de semana passado – estará indisponível porque o Marrons visite a Seattle Seahawks neste próximo domingo. PJ Walker receberá outra oportunidade no centro à medida que este confronto toma forma – e é provável que se resumirá ao que Clevelanda defesa pode fazer contra Geno Smith, Kenneth Walkere o alto voo Seahawks.

Watson ainda lida com lesão no ombro

O Marrons decidiu Watson valeu a pena correr lá na Semana 7, mas o quarterback de US$ 230 milhões lutou muito em Indianápolis. Watson completou apenas um dos cinco passes contra o Colts defesa e lançou uma interceptação antes de sair do jogo para ser avaliado por uma concussão. andadorque terminou a vitória fora de casa, teve outra chance de começar como resultado.

A lesão do manguito rotador de Watson – anteriormente descrita como uma “microrragia” – provou ser difícil e complicada de superar. Mesmo que os Browns entrem na competição da Semana 8 em Seattle com um impressionante recorde de 4-2, o apertado AFC Norte não deixa margem para erro – o último colocado Cincinnati Bengals ainda estão vivos na divisão com um recorde de 3-3, apenas um jogo atrás de seus rivais estaduais.

A temporada estelar de Garrett

Enquanto ClevelandA situação do centro é instável – e seu astro running back está fora da temporada devido a uma lesão no joelho – a história na defesa é muito diferente.

Liderado pela ponta defensiva Myles Garretto Marrons são as NFLé a unidade número 1 contra o passe e está entre os 10 primeiros em jardas corridas contra. Garrett tem sido uma das principais razões para o sucesso da defesa e está ganhando impulso no Jogador Defensivo do Ano corrida.

Duas vezes Tudo profissional Garrett lidera a NFL em fumbles forçados e está a caminho de 21 sacks, o recorde de sua carreira. Ele já tem tantos knockdowns de quarterback em seis jogos (nove) quanto em todo o ano de 2022. Outro forte desempenho no domingo contra os Seahawks seria um grande impulso para um time dos Browns que ainda está tentando encontrar seu caminho do outro lado do o. bola.