Aderir ao SNE e ter desconto em multa é uma opção vantajosa para quem precisa regularizar a situação junto aos órgãos de trânsito.

Dessa forma, se você tem alguma pendência e quer se valer desse método para resolver da melhor forma possível, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Portanto, não deixe de ler até o final para saber o passo a passo completo de como aderir a esse programa e obter descontos incríveis em suas penalidades!

Saiba como aderir ao SNE e ter desconto em multa

Você sabia que é possível obter um desconto de até 40% no pagamento de multas de trânsito? Pois, isso é possível através do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), uma iniciativa do Ministério dos Transportes por meio da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), disponibilizada na Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Contudo, muitos condutores e proprietários de veículos desconhecem essa oportunidade. Por isso, acabam perdendo a chance de regularizar a situação junto aos órgãos de trânsito com facilidades e pagando menos.

Desse modo, confira abaixo o passo a passo completo de como aderir ao SNE e ter desconto em multa:

Acesse a Carteira Digital de Trânsito

Primeiramente, para aderir ao SNE é necessário acessar a página inicial da Carteira Digital de Trânsito.

Então, no canto superior esquerdo do eaplicativo, clique nos 3 traços horizontais para abrir o menu.

A Carteira Digital de Trânsito é uma ferramenta incrivelmente útil para condutores, permitindo que você tenha acesso a documentos como sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) diretamente em seu dispositivo móvel.

Escolha “Preferências”

Dentro do menu, selecione a opção “Preferências”. Assim, você pode personalizar diversas configurações relacionadas à sua conta na Carteira Digital de Trânsito.

No entanto, é importante que você esteja logado em sua conta para prosseguir.

Selecione “Sistema de Notificação Eletrônica”

Na tela de preferências, você encontrará a opção “Sistema de Notificação Eletrônica”. Clique nela para prosseguir.

O Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) é a chave para descontos em multas de trânsito. Então, é por meio desse sistema que você poderá gerenciar as notificações de infrações e aderir aos descontos oferecidos.

Faça a adesão ao sistema

Então, ao clicar em “Sistema de Notificação Eletrônica”, duas situações podem ocorrer:

Se você ainda não aderiu ao sistema: Nesse caso, será necessário concordar com o termo de adesão ao SNE e clicar no botão “Aderir”. Aliás, essa etapa é fundamental para aproveitar os descontos em multas de trânsito. Logo, o termo de adesão é uma formalidade que estabelece as condições e responsabilidades da sua participação no SNE. Se você já aderiu ao sistema: Se você já aderiu ao SNE, verá a informação de quando realizou a adesão. Nesse caso, não será necessário fazer mais nada. A adesão ao SNE é um processo simples, mas muitas vezes negligenciado por condutores que desconhecem os benefícios que ele oferece.

Aguarde o tempo de confirmação

Depois de aguardar o tempo de confirmação, que leva em média 1 hora, as multas já estarão disponíveis na Guia de Recolhimento da União (GRU) com o valor reduzido.

Assim, a GRU é o documento que você utilizará para efetuar o pagamento das multas com o desconto adquirido.

Escolha entre 20% ou 40% de desconto

Por fim, no momento da seleção do desconto no aplicativo CDT, o cidadão tem duas opções:

Os tradicionais 20% e; Os incríveis 40% que o SNE oferece.

Contudo, cabe observar que a segunda opção só vale para aqueles que confirmarem a não interposição de recurso à infração.

Por que aderir ao SNE é vantajoso?

Além de obter descontos substanciais no pagamento de multas, existem várias razões pelas quais aderir ao SNE é uma escolha vantajosa.

Sendo assim, confira abaixo algumas das principais:

Praticidade

Receber notificações de infrações diretamente no seu dispositivo móvel torna o processo de acompanhamento mais prático. Desse modo, você não precisa se preocupar em perder notificações por correspondência ou em ter que consultar o site do Detran regularmente.

Agilidade

Ademais, o SNE agiliza o processo de pagamento, tornando-o mais rápido e eficiente. Assim que a adesão é confirmada, as multas já ficam disponíveis para pagamento com o valor reduzido, economizando seu tempo.

Redução de burocracia

O SNE reduz a burocracia envolvida no processo de pagamento de multas.

Dessa forma, você não precisa mais enfrentar filas em agências bancárias ou órgãos de trânsito para quitar suas infrações.

Segurança

Finalmente, o SNE oferece uma plataforma segura para o gerenciamento de suas infrações.

Agora que você já sabe como aderir ao SNE e ter desconto em multa, não perca a oportunidade de desfrutar de todos esses benefícios!