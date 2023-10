Saiba como aumentar seu limite no C6 Bank para até R$ 50 mil

O C6 Bank é um banco digital brasileiro muito recente, o qual vem buscando ganhar mais espaço no mercado financeiro. Para isso, a instituição oferece aos seus clientes diversos produtos e serviços, incluindo diversas opções de investimento e cartões de crédito, sempre buscando inovação. Nesse sentido, existe um certo tipo de investimento oferecido por este banco que ajuda os clientes a aumentar o limite de crédito.

Trata-se do chamado CDB Cartão de Crédito do C6 Bank, um produto de renda fixa que tem uma característica especial. Quando o cliente investe uma certa quantia nele, esse valor se transforma em limite para o seu cartão de crédito, ou seja, cada real investido aumenta o limite de crédito em um real.

Segundo o site oficial do C6 Bank, o investimento mínimo no CDB Cartão de Crédito é de R$ 100 e o limite máximo de crédito adicional a ser liberado é de R$ 50.000. Sendo assim, conclui-se que os clientes do banco digital podem adquirir até R$ 50 mil de limite no cartão de crédito com esta função.

CDB Cartão de Crédito C6 Bank

Os clientes do C6 Bank que decidem aumentar o limite de crédito através desta função podem resgatar o dinheiro investido a qualquer momento. Porém, essa ação apenas pode ser realizada caso o dinheiro ainda não tenha sido utilizado como limite do cartão.

Ao realizar o resgate, o valor será depositado na conta do usuário em até dois dias úteis. Por outro lado, o valor que já está sendo utilizado como limite pode ser resgatado a partir do momento em que a fatura do cartão de crédito é paga.

Uma vantagem importante do CDB Cartão de Crédito C6 Bank é que os valores investidos rendem a 100% do CDI, com garantia do FGC (Fundo Garantidor de Créditos). Dessa forma, ao mesmo tempo que o cliente está ganhando limite de crédito o dinheiro investido está rendendo.

Estão aptos a investir no CDB do C6 Bank os clientes que não estejam com a fatura do cartão de crédito em atraso, assim como aqueles que não possuem dívidas em aberto com a instituição financeira, inclusive dívidas renegociadas.



Confira a seguir um exemplo sobre o funcionamento do CDB Cartão de crédito do C6 Bank: Se um cliente possui R$ 1 mil de limite atual no cartão de crédito, e investe no CDB R$ 100, o novo limite do cartão será de R$ 1.100,00 no mês. Lembrando que o dinheiro investido fica rendendo, e também pode ser utilizado para o pagamento da fatura do cartão.

Novo cartão Black

O C6 Bank está lançando seu novo cartão Black, oferecendo isenção de anuidade para os clientes que gastam mais de R$ 5 mil no mês. Outras vantagens deste novo cartão de crédito incluem cashback e 2 pontos no C6 Átomos por dólar gasto.

Segundo o head de produtos do C6 Bank, Maxnaun Gutierrez, este novo cartão de crédito veio para atender um novo público que é pouco contemplado por outros bancos no Brasil. “O C6 Black foi pensado para atender os clientes que ainda não são elegíveis ao C6 Carbon, mas que querem usufruir dos benefícios de um cartão da categoria premium, como acúmulo de pontos.”

O cartão C6 Carbon, para quem não conhece, é o mais exclusivo do C6 Bank, oferecendo diversas vantagens e anuidade zero para aqueles que gastam a partir de R$ 8 mil por mês, possuem a partir de R$ 50 mil em CDBs ou pelo menos R$ 1 milhão em investimentos.