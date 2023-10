Recentemente, a renomada empresa de cibersegurança, Kaspersky, revelou uma tática inovadora e alarmante empregada por criminosos virtuais. Confira apontamentos importantes!

Saiba como criminosos virtuais estão enganando consumidores com GOLPES DE CONTAS DE LUZ E ÁGUA

Esses golpistas estão explorando a necessidade dos consumidores de obter a segunda via de suas contas de água e luz, resultando em perda de dados pessoais e dinheiro. Mas como isso está acontecendo e, mais importante, como podemos nos proteger contra esse tipo de fraude?

Sites fictícios em nome de provedores de serviços públicos

A estratégia enganosa adotada pelos criminosos envolve a criação de páginas falsas em nome de empresas de serviços públicos amplamente conhecidas, como Sabesp, CPFL, Copasa e Light.

Desse modo, a astúcia dos golpistas é evidente na maneira como operam, usando links patrocinados e páginas falsas que imitam a identidade visual oficial das empresas, dando-lhes uma aparência genuína, o que acaba por iludir os consumidores.

Como os golpistas aparecem nas buscas do Google?

Quando os usuários realizam pesquisas por termos como “segunda via CPFL” em mecanismos de busca, como o Google, os golpistas se aproveitam disso exibindo links patrocinados. Contudo, as páginas falsas costumam aparecer no topo dos resultados de pesquisa, onde os anúncios são mais visíveis. Por conseguinte, os consumidores, ingenuamente, acessam esses sites acreditando estar no site legítimo da empresa, sem suspeitar da fraude.

A Kaspersky identificou duas maneiras pelas quais os criminosos agem quando os consumidores acessam os sites fraudulentos:

Fraude através do site

Na primeira versão do golpe, os golpistas solicitam dados pessoais e números de conta, o que lhes permite acessar o site oficial da empresa de serviços públicos e obter informações aproximadas sobre as faturas dos usuários. Em seguida, os criminosos criam faturas fraudulentas ou encaminham códigos QR Code do Pix, induzindo as vítimas a realizar pagamentos.

Fraude no WhatsApp

Outros sites fraudulentos disponibilizam um botão de contato via WhatsApp, como um que faz uso do nome da Sabesp. Desse modo, os criminosos fingem ser um robô de atendimento e, da mesma forma, solicitam informações pessoais, acessam o site oficial e emitem faturas falsas, seja na forma de boletos ou códigos Pix.

Para além do prejuízo financeiro, os consumidores enfrentam a possibilidade de que seus dados pessoais sejam comprometidos. Por isso, não efetuar o pagamento da fatura legítima ainda pode resultar no corte dos serviços de água ou luz.

Em suma, isso ocorre porque o consumidor acredita ter pago a conta de luz corretamente, mas a fatura verdadeira permanece em aberto, e há o risco de que o consumidor seja incluído em listas de inadimplentes.

Como se proteger?

A fim de se proteger contra esses golpes, a Kaspersky oferece algumas dicas importantes:

Verificar minuciosamente a URL do site

Sempre verifique a URL do site da empresa de serviços públicos para garantir sua autenticidade. Desse modo, certifique-se de que o endereço seja exatamente o mesmo que o oficial.

Nunca compartilhar informações sensíveis

De modo geral, evite compartilhar informações pessoais ou números de conta em sites não verificados ou por meio do WhatsApp. Já que as empresas legítimas não solicitam essas informações dessa maneira.

Comunicar-se diretamente com a companhia de serviços públicos

Sempre que tiver dúvidas sobre cobranças, entre em contato diretamente com a empresa de serviços públicos por meio de seus canais oficiais de atendimento ao cliente para confirmar a autenticidade de qualquer cobrança.

Além disso, mantenha seu software de segurança digital atualizado e realize verificações regulares em seus dispositivos para prevenir problemas com malware. Uma vez que um software de segurança eficaz pode ajudar a identificar sites fraudulentos e proteger seus dados.