Saiba como deixar de seguir um canal no aplicativo de mensagens

Através da funcionalidade Canais do Whatsapp, empresas, organizações e pessoas podem compartilhar seus próprios conteúdos junto a seus contatos e seguidores. Todavia, através do recurso da plataforma de mensagens, é possível apresentar uma série de textos, imagens, vídeos, enquetes, e até mesmo as figurinhas.

Analogamente, a função Canal do Whatsapp é parecida com o recurso do Instagram. Ela foi apresentada pela Meta, empresa dona da plataforma de mensagens, no mês de setembro, e se tornou um grande sucesso entre os usuários do mensageiro. Seu objetivo é facilitar o acesso das pessoas à atualizações.

Desse modo, estas atualizações se referem ao conteúdo produzido por organizações, equipes esportivas, artistas e influencers digitais, diretamente pelo aplicativo de mensagens. O recurso garante a privacidade dos usuários da plataforma. É possível interagir com outros contatos através de mensagens.

Ademais, mesmo com todas essas facilidades e benefícios, os usuários do Whatsapp podem acabar se registrando em inúmeros canais, entulhando seu aplicativo de informação. Em alguns casos, ele pode desistir de seguir um canal, devido a vários fatores, como por exemplo, ao perder o interesse pelo conteúdo.

Deixar de seguir um canal no Whatsapp

Primeiramente é preciso observar que o passo a passo abaixo, para deixar de seguir um canal do Whatsapp é o mesmo para todos os sistemas operacionais dos aparelhos celulares, como o Android e o iOS. O usuário deve ir à página de atualizações do aplicativo e abrir o canal que deseja deixar de seguir.

Em seguida,é preciso tocar nos três pontos que ficam na barra superior na tela do aplicativo de mensagens. Depois, é preciso clicar em “Deixar de seguir”. Se quiser, também é possível tocar no título do canal, e depois, clicar em “Deixar de seguir”. Pronto, com simples passos o usuário deleta seu cadastro no canal do Whatsapp.

Números estrangeiros no Whatsapp



Um grande número de usuários do Whatsapp têm relatado o recebimento de mensagens de números de outros países no aplicativo. Em síntese, eles dizem que pessoas desconhecidas entram em contato e muitas vezes buscam chamar a atenção ligando para seus aparelhos celulares através da plataforma.

Dessa maneira, é importante mencionar que os códigos de Discagem Direta Internacional (DDI) que se apresentam no início dos números de telefone, são diferentes do brasileiro (+55). Em algumas situações essas pessoas de outros países oferecem aos usuários uma vaga de emprego com uma ótima renda.

Neste caso, a pessoa poderia se candidatar a um posto de trabalho exercendo suas atividades em um número reduzido de horas. Vale ressaltar que esse tipo de contato dentro do Whatsapp vem acontecendo há vários anos. Em suma, por serem números internacionais, é difícil encontrar informações sobre o titular da conta.

Aliás, o Whatsapp não possui uma funcionalidade específica para bloquear antecipadamente, quaisquer números desconhecidos por seus usuários. Portanto, quem receber um contato de um número internacional, deve fazer uma denúncia. Para tal,é preciso seguir alguns simples passos, garantindo uma maior segurança.

Denúncia no Whatsapp

Primeiramente, na tela de conversa do Whatsapp, é preciso clicar nos três pontinhos. Em seguida, deve-se clicar em “Mais” e depois em “Denunciar”. É preciso escolher se deseja bloquear o contato e apagar a conversa. Essa opção fica ativada como padrão, portanto, pode ser uma boa ideia fazer um print da mensagem recebida pelo contato.

Depois, o usuário deve clicar em “Denunciar”. É necessário informar o número do contato a ser denunciado e bloqueado, como “Conteúdo indesejado”. Se o usuário escolher não bloquear o contato internacional, essa tela não será exibida. Aliás, se o conteúdo for grave, o mais indicado é que o usuário faça uma denúncia à polícia.

Proteção de dados

Os usuários do aplicativo, além de fazer a denúncia sobre o número desconhecido, devem tomar outras medidas de forma a proteger seus dados e informações. Isso evitará seu acesso por terceiros. Deve-se entrar em “Configurações”, selecionar “Privacidade”. Sendo assim, pode-se controlar quem poderá ver sua foto de perfil.

Em conclusão, nas configurações de privacidade, os usuários da plataforma poderão limitar quem poderá ver dados como “Visto por último”, “Online” e “Status”. Também é possível definir quem pode adicioná-lo em grupos, e silenciar chamadas de números desconhecidos. Garantir a segurança dentro do Whatsapp é fundamental.