Saiba como emitir a via sem a necessidade de comparecer ao cartório

A emissão da segunda via da certidão de nascimento é um procedimento necessário em diversas situações. Ao longo dos anos, guardar o papel amarelado da certidão física perdeu sentido, e agora é possível realizar esse processo de forma remota, sem precisar ir pessoalmente ao cartório de registro.

Neste guia completo, você aprenderá o passo a passo para emitir a segunda via da certidão de nascimento online de maneira simples e rápida.

Passo 1: Acesse o Site de Registro Civil

O primeiro passo para emitir a segunda via da certidão de nascimento é acessar o site de registro civil. Existem diferentes sites disponíveis para cada estado e cidade, então certifique-se de escolher o correto. No site, preencha suas informações completas, como estado, cidade e cartório de registro.

É importante ficar atento, pois mesmo sendo um processo online, pode haver uma taxa administrativa, que varia de acordo com a modalidade de emissão, seja ela online ou física.

Passo 2: Informe seus Dados Pessoais

Para a identificação do solicitante, é necessário informar seus dados pessoais. Preencha seu nome completo, data de nascimento e nome dos responsáveis registrados na filiação. Essas informações são essenciais para localizar o registro e emitir a segunda via corretamente.

Passo 3: Utilize o Documento Original

Com o auxílio do documento original, preencha os campos indicados no site. Utilize apenas números, conforme a orientação fornecida. Caso você tenha perdido o seu documento ou ele tenha sido extraviado, existe uma dica útil para resgatar esses dados.



Verifique na parte de trás do seu RG o campo “doc. de origem”. Lá, você encontrará informações sobre o cartório que expediu a certidão, bem como dados do livro e da folha.

Passo 4: Escolha o Formato da Certidão

Neste passo, você deve escolher o formato desejado para receber a segunda via da certidão de nascimento. Existem duas opções: formato físico ou eletrônico. Se optar pelo formato físico, fique atento aos próximos passos, pois será necessário escolher a forma de envio.

Passo 5: Confirme seus Dados e o Valor da Solicitação

Antes de finalizar o processo, verifique se todos os seus dados estão corretos. Confira seu nome, CPF, data de nascimento, filiação, cartório, livro e folha do registro. Além disso, verifique o valor da solicitação, que geralmente é informado nessa etapa.

Passo 6: Escolha a Forma de Entrega (para Certidão Impressa)

Se você optou pela versão impressa da certidão, neste passo será necessário escolher a forma de entrega. Atualmente, é possível escolher entre o envio por Sedex ou carta registrada. Selecione a opção que melhor atenda às suas necessidades.

Após seguir esses seis passos, você terá acesso à segunda via da sua certidão de nascimento. Lembre-se de guardar esse documento em um local seguro e, se necessário, faça cópias adicionais para uso futuro.

Documentos Necessários para Emitir a Certidão de Nascimento

Para emitir a segunda via da certidão de nascimento, são necessárias algumas informações e documentos. No entanto, é possível concluir todo o processo apenas com o CPF. Confira a lista de informações necessárias:

Nome completo e data de nascimento;

CPF;

Filiação;

Livro, folha e termo (presentes no documento original).

Essas informações são essenciais para localizar o registro e emitir corretamente a segunda via da certidão de nascimento.

Ademais, emitir a segunda via da certidão de nascimento online é um processo simples e prático. Ao seguir o passo a passo fornecido neste guia, você poderá obter sua certidão de forma remota, sem a necessidade de ir pessoalmente ao cartório de registro.

Lembre-se de preencher corretamente seus dados pessoais e conferir todas as informações antes de finalizar a solicitação. Guarde sua certidão em um local seguro e, se necessário, faça cópias adicionais para uso futuro.