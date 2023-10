Saiba como entrar para a EPCAR

Você já pensou em entrar para a EPCAR? Pois saiba que essa pode ser uma carreira emocionante, com um bom potencial de satisfação financeira e de crescimento.

Além disso, a EPCAR divulgou um edital para concurso no ano passado, então, quem quiser tentar uma oportunidade, a hora é agora! Então, se esse é o seu caso, precisa ler esse texto até o final. Afinal, hoje trouxemos todas as informações a respeito dessa instituição, como entrar, quais os requisitos, e muito mais.

Acompanhe e confira.

O que é a EPCAR?

A Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR) é uma instituição de destaque na Força Aérea Brasileira (FAB) que desempenha um papel crucial na formação de jovens aspirantes a cadetes da AFA.

Em outras palavras, essa é uma escola para pilotos de aviões, dentre outras atribuições dentro da FAB.

Sendo assim, entrar para esse órgão de prestígio é algo que inúmeras pessoas querem, o que faz do processo seletivo da EPCAR um dos mais concorridos do Brasil.

Requisitos fundamentais para ingressar na EPCAR



Localizada em Barbacena, Minas Gerais, a EPCAR ofereceu recentemente 130 vagas em seu edital de 2022, com vagas de ampla concorrência e cotas para mulheres e candidatos negros.

No entanto, há pré-requisitos obrigatórios que todos os candidatos devem atender para se inscreverem. Essas regras, embora sujeitas a variações em edições futuras, incluem:

Nacionalidade brasileira;

Conclusão do Ensino Fundamental ;

Idade entre 14 e 19 anos até o dia 31 de dezembro do ano da matrícula;

Ausência de medidas de segurança ou antecedentes criminais;

Altura entre 1,64m e 1,87m.

Qual é a idade mínima para ingressar na EPCAR?

Para quem almeja uma vaga na EPCAR, é crucial entender as restrições de idade. Para se matricular, o candidato deve ter entre 14 e 19 anos no ano da admissão. Entretanto, para aqueles que desejam fazer parte do Quadro de Aviação, a idade máxima é de 16 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula.

É importante ressaltar que esses requisitos podem sofrer alterações, uma vez que a FAB possui autonomia para determinar os critérios para seus candidatos a cadetes.

Sendo assim, é essencial verificar as informações mais atualizadas diretamente com a instituição ou em seus canais oficiais.

Carreira militar

A EPCAR não apenas oferece certificação no Ensino Médio, mas também molda o futuro dos cadetes com um plano de carreira bem definido. Assim, durante os três anos de formação, os cadetes recebem instruções abrangentes, tanto em áreas gerais quanto militares.

Além disso, são incentivados a desenvolver ética e conduta em conformidade com os regulamentos e diretrizes da escola.

Assim, durante esse período, os alunos também desfrutam de benefícios, incluindo:

Alimentação;

Alojamento, devido ao regime de internato;

Fardamento;

Assistência médico-hospitalar e odontológica;

Bolsa-auxílio de R$ 1.044,00 para os primeiros dois anos e remuneração de R$ 1.066,00 para o terceiro ano, conforme estabelecido em lei.

Etapas do processo seletivo

Após compreender a dinâmica da EPCAR, as vagas disponíveis e a carreira que aguarda os cadetes, é fundamental explorar as etapas do processo seletivo, uma das partes mais cruciais de sua jornada.

A saber, os exames não são aplicados em todos os cantos do país, portanto, os interessados devem consultar o edital para verificar os locais de prova.

Portanto, o concurso da EPCAR envolve quatro etapas, sendo:

Exame Intelectual; Inspeção de Saúde; Exame de Aptidão Psicológica (EAP); Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF).

O que estudar para a EPCAR?

A primeira etapa, o Exame Intelectual, inclui uma prova escrita com 48 questões objetivas. Assim, aborda conhecimentos em disciplinas como Matemática, Língua Portuguesa, Língua Inglesa e uma redação.

Enquanto isso, a redação requer a elaboração de um texto dissertativo-argumentativo sobre um tema geralmente relacionado a Atualidades. Portanto, estar bem informado é crucial, uma vez que a avaliação considera ortografia, conteúdo e estrutura textual, além de conhecimento prévio sobre o tema proposto.

Os candidatos que vão bem nessas fases, avançam para as etapas subsequentes. Vale ressaltar que a preparação física é igualmente essencial para garantir uma vaga. Aliás, que requere um equilíbrio entre estudo, cuidados com a saúde e atividade física.

Finalmente, após a verificação da documentação exigida no edital, os candidatos aprovados estão prontos para a matrícula no curso de formação da EPCAR. Aliás, desde 2017, as mulheres também têm a oportunidade de ingressar nessa prestigiosa instituição que, ao longo de mais de sete décadas, já formou mais de 17 mil alunos.

Gostou de saber mais sobre a EPCAR? Então coloque esse conhecimento em prática e quem sabe você não se torne um verdadeiro Top Gun brasileiro no futuro? Brincadeiras à parte, esse é um concurso que vale a pena fazer!