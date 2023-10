A busca por informações precisas sobre a aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é uma etapa crucial para qualquer segurado. Muitas vezes, a primeira tentativa de obter essas informações ocorre através do simulador do INSS, disponível no site da Previdência Social.

Confira 3 limitações do simulador do INSS: saiba como evitar erros na sua aposentadoria

No entanto, muitos segurados já se depararam com resultados que pareciam não condizer com sua realidade. Entenda três erros comuns encontrados no simulador do INSS e como evitá-los, baseados nas informações do canal INSS Sagaz.

Erro 1: falta de tempo de contribuição no CNIS

O Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) é um documento vital que reflete a vida contributiva do segurado. Ele é fundamental para o cálculo da aposentadoria e outros benefícios previdenciários.

No entanto, muitos segurados se deparam com um CNIS desatualizado, faltando informações ou com pendências. Sendo assim, se o CNIS não estiver completo e correto, o simulador não será capaz de refletir com precisão o tempo de contribuição do segurado.

Desse modo, isso pode afetar especialmente aqueles que trabalharam em áreas rurais ou como segurados especiais, pois esses períodos podem não estar registrados no CNIS. Portanto, é essencial verificar e manter o CNIS atualizado regularmente.

Erro 2: falta de cálculo específico para determinados grupos

O simulador do INSS não leva em consideração cálculos específicos para certos grupos de segurados. Contudo, professores, trabalhadores rurais e aqueles que exercem atividades em ambientes nocivos têm regras de aposentadoria diferenciadas.



No entanto, o simulador não faz essa distinção, o que pode levar a resultados imprecisos. Desse modo, se você se encaixa em alguma dessas categorias, é fundamental buscar informações adicionais e não confiar exclusivamente no resultado fornecido pelo simulador.

Erro 3: falta de projeção para regras de transição

O simulador fornece os requisitos básicos para a aposentadoria, como idade mínima e tempo de contribuição. No entanto, ele não projeta quando o segurado atingirá os requisitos para as regras de transição, especialmente a regra dos pontos, que foi implementada como parte da reforma da Previdência. Em suma, isso pode deixar o segurado sem uma visão clara de quando poderá se aposentar, considerando as mudanças trazidas pela reforma.

Como evitar esses erros?

A primeira recomendação é não confiar cegamente no simulador do INSS. Ele é uma ferramenta útil, mas possui suas limitações. Se você identificar inconsistências ou tiver dúvidas sobre sua simulação, é aconselhável procurar um profissional especializado em previdência para realizar um planejamento previdenciário.

Assim, esse planejamento envolve um estudo abrangente que leva em consideração seu histórico de contribuições, sua situação atual e as mudanças futuras nas regras previdenciárias, oferecendo uma visão mais precisa sobre sua aposentadoria.

Além disso, é crucial manter seu CNIS atualizado. Assim sendo, se você identificar períodos faltantes ou informações incorretas, entre em contato com o INSS para regularizar sua situação.

Lembre-se de que o CNIS é o principal documento usado pelo INSS para calcular sua aposentadoria, e qualquer erro nele pode impactar seu benefício. Portanto, se você se enquadra em alguma categoria com regras de aposentadoria específicas, como professor ou trabalhador rural, é essencial buscar informações adicionais e não se basear apenas no simulador.

Entenda e conheça seus direitos

Conhecimento dos seus direitos e estar bem informado é fundamental para garantir uma aposentadoria tranquila e sem surpresas. O simulador do INSS é uma ferramenta útil, mas está longe de ser perfeito. Conhecendo suas limitações e sabendo como contorná-las, você estará melhor preparado para planejar sua aposentadoria com confiança.

E se deseja se aprofundar ainda mais no assunto, o canal INSS Sagaz no YouTube oferece uma série de informações valiosas para os segurados. Portanto, busque sempre o conhecimento e a orientação adequados para garantir um futuro previdenciário sólido e tranquilo.