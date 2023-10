Guardar dinheiro nunca foi uma tarefa fácil para muitos brasileiros, e o cenário econômico recente tornou isso ainda mais desafiador. A alta da inflação e das taxas de juros afetaram o bolso dos brasileiros, dificultando o planejamento financeiro.

Regra 50-15-35, SMART e orçamento particularizado: saiba como organizar suas finanças pessoais e empresariais

No entanto, as perspectivas atuais são mais otimistas, com a expectativa de melhora na situação financeira e na economia do país, de acordo com a pesquisa Febraban-Ipespe.

Dê nome às suas metas financeiras

Muitas vezes, economizamos dinheiro com um propósito específico, como uma reforma em casa, uma viagem dos sonhos ou uma reserva de emergência. Por isso, dar nome às suas metas torna-as mais tangíveis e realistas. Isso pode te ajudar a saber exatamente o que deseja alcançar, quanto tempo levará, quanto precisa economizar e muito mais.

Além disso, uma técnica útil para definir metas com clareza é usar o método SMART:

S – Específico: a meta deve ser claramente definida e específica.

M – Mensurável: deve ser possível quantificar o progresso em direção à meta.

A – Atingível: a meta deve ser alcançável com esforço adequado.

R – Relevante: deve ser relevante para seus objetivos financeiros gerais.

T – Temporal: deve ter um prazo definido para conclusão.

Em suma, seguir esses critérios torna mais fácil criar metas financeiras realistas e alcançáveis.

Crie um orçamento financeiro

Criar um orçamento é fundamental para organizar suas finanças e começar a economizar dinheiro de forma eficaz. Visto que isso envolve entender se está gastando mais do que ganha, controlar seus gastos com cartão de crédito, e acompanhar o progresso de quitar dívidas ou empréstimos pessoais.



Você também pode gostar:

Regra 50-15-35

Além disso, a regra 50-15-35 pode ser uma diretriz útil para orçamentar seu dinheiro:

50% para gastos essenciais, como moradia, alimentação e transporte.

15% para prioridades financeiras, como pagar dívidas e investir.

35% para estilo de vida, incluindo entretenimento e gastos pessoais.

Adaptar essas porcentagens ao seu estilo de vida e metas pessoais ajudará você a estabelecer um orçamento eficaz.

Categorize seus gastos

Em geral, para ter controle total sobre suas finanças, é crucial categorizar seus gastos. Isso permite que veja exatamente onde pode economizar dinheiro e direcioná-lo para seus objetivos financeiros.

Dessa forma, você pode dividir seus gastos em categorias como gastos essenciais, gastos livres e economias destinadas a objetivos específicos. Uma vez que essa abordagem ajuda você a identificar rapidamente onde seu dinheiro está sendo gasto em excesso e onde pode ser economizado.

Lembre-se de que a categorização de gastos é pessoal, pois o que é considerado essencial para uma pessoa pode ser considerado supérfluo para outra. Portanto, defina suas próprias prioridades e estabeleça metas claras de economia mensal.

Realize uma faxina financeira

Reservar um tempo para organizar suas finanças é fundamental para construir uma base sólida para a economia. Durante essa “faxina financeira”, é importante deve quitar boletos atrasados, gerenciar seus gastos mensais, separar despesas fixas das variáveis e comparar seus gastos com sua renda.

Esta prática ajuda a criar o hábito de cuidar de seu dinheiro de forma mais eficaz. Certifique-se de acompanhar suas metas financeiras durante esse processo e fazer ajustes conforme necessário.

Escolha onde investir seu dinheiro

É importante diferenciar seu dinheiro de uso diário daquele destinado a objetivos de longo prazo, como sua reserva de emergência ou planos de investimento. Nem todos os investimentos oferecem liquidez diária, e sacar fundos antes do prazo de vencimento pode resultar em perdas.

Portanto, antes de decidir onde investir seu dinheiro, avalie cuidadosamente as vantagens e desvantagens de cada opção. Escolha investimentos que estejam alinhados com seus objetivos financeiros e níveis de risco aceitáveis.

Em resumo, economizar dinheiro em 2023 requer planejamento, disciplina e ação. Ao seguir essas cinco ideias práticas, você estará no caminho certo para atingir seus objetivos financeiros e garantir um futuro mais seguro.