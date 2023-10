A inadimplência tem sido uma preocupação crescente para muitos brasileiros nos últimos anos, e o programa Desenrola Brasil tem se destacado como uma solução importante para essa questão.

Programa “Desenrola PicPay”: saiba como participar e renegociar suas dívidas

Contudo, o PicPay aderiu à segunda fase do Desenrola. Desse modo, está lançando uma campanha para incentivar a renegociação de dívidas e apoiar financeiramente as pessoas neste momento desafiador. Assim, além das condições oferecidas pelo programa, que incluem descontos inéditos e a possibilidade de parcelamento, a campanha também oferece vantagens especiais.

Em suma, os clientes que optarem por renegociar suas dívidas ganharão R$ 250 em Vale Bônus. Além disso, concorrerão a sorteios diários de prêmios no valor de R$ 1 mil, além de terem a chance de participar do sorteio final com um grande prêmio de R$ 100 mil.

Desenrola com o PicPay

Os incentivos também se estendem aos clientes que não se enquadram no Desenrola, mas desejam colocar suas finanças em dia.

O que é o Desenrola?

Em resumo, o Desenrola Brasil é um programa do governo federal criado para ajudar devedores com dívidas negativadas que foram contraídas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022 para recuperar sua saúde financeira.

Primeira fase do Desenrola



Curiosamente, apesar da numeração, foi o público da faixa 2 que começou a ser atendido na primeira fase do programa, que teve início em julho deste ano. Nesta fase, o programa se destina às pessoas com renda de até R$ 20 mil e com dívidas financeiras negativadas até 31 de dezembro de 2022. A renegociação para esse público pode ser feita diretamente com as instituições financeiras.

Para se ter uma ideia da importância dessa fase, nos dois primeiros meses, mais de R$ 13 bilhões em dívidas foram renegociados, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos, Febraban. É importante destacar que a participação das instituições financeiras nessa fase foi voluntária. Portanto, se você está com dúvidas, saiba que o PicPay também aderiu à primeira fase do Desenrola.

Como participar do programa Desenrola PicPay?

Para participar do programa Desenrola, você precisa ter uma conta no gov.br com o selo prata ou ouro e utilizar a plataforma do programa, que irá listar todas as suas dívidas elegíveis para renegociação, com os descontos oferecidos e o status de cada uma delas. Assim, será possível optar por pagar à vista ou em parcelas. No caso de parcelamento, as prestações podem ser pagas por meio de débito em conta corrente, boleto bancário ou Pix.

Para pagamentos à vista, o valor será processado pela plataforma e repassado diretamente ao credor. Assim sendo, uma das grandes vantagens dessa campanha é que ela também se aplica às pessoas que não se qualificam para o Desenrola. Nesses casos, o PicPay ainda oferece condições especiais de renegociação.

Para tornar o processo ainda mais simples, o PicPay criou um site (https://desenrolacompicpay.com) em que você pode inserir seu CPF. Dessa forma, poderá verificar se está apto para renegociar dívidas pelo Desenrola ou diretamente com a instituição.

Além disso, é por meio do site da campanha que o cliente pode se cadastrar para receber o Vale Bônus, concorrer aos prêmios e acompanhar os sorteios, bem como conferir o regulamento completo.

Vantagens de renegociar suas dívidas pelo Desenrola PicPay

O programa Desenrola oferece condições de renegociação melhores do que as convencionais, incluindo a possibilidade de parcelamento em até 60 vezes. Além disso, todo o processo é conduzido por uma única plataforma que lista todas as suas dívidas disponíveis para renegociação.

De modo geral, ter o CPF negativado pode acarretar diversas restrições, como dificuldades para obter crédito junto às instituições financeiras. Portanto, ao pagar suas dívidas e manter suas contas em dia, você tem a oportunidade de melhorar seu score de crédito. Assim, poderá acessar melhores ofertas de crédito no futuro.