Saiba como realizar um EMPRÉSTIMO pelo Caixa Tem de acordo com seu perfil

Para aqueles que buscam iniciar ou expandir seus negócios, uma excelente notícia: tanto pessoas físicas quanto jurídicas têm agora a chance de solicitar empréstimos de até R$ 3 mil através do Caixa Tem.

Esta oportunidade é oferecida pelo Programa de Simplificação de Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital), um caminho descomplicado para o mundo do empreendedorismo.

Principalmente voltada para Microempreendedores Individuais (MEIs), essa modalidade de empréstimo pelo Caixa Tem é uma dádiva para aqueles que desejam impulsionar seus negócios.

Ademais, o melhor de tudo é que o processo é completamente digital. Permitindo, dessa forma, que os cidadãos adquiram o dinheiro necessário sem sair do conforto de suas casas.

Essa oportunidade é viabilizada pelo Governo Federal, que alocou recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para essa finalidade, totalizando um montante impressionante de mais de R$ 3 bilhões.

Para quem está interessado em solicitar o empréstimo pelo Caixa Tem, é importante ter em mente que essa modalidade está direcionada a dois grupos principais.

Em primeiro lugar, pessoas físicas que têm o desejo de empreender e, em segundo lugar, os MEIs, que encontram nesse programa um apoio valioso para seus empreendimentos.

Esta é uma oportunidade que não deve ser perdida por aqueles que têm o sonho de iniciar ou expandir seus próprios negócios. Então, para saber mais sobre os detalhes e requisitos, convidamos você a continuar lendo o texto abaixo.

Entenda as regras definidas para a solicitação do empréstimo pelo Caixa Tem



Conforme reportado anteriormente, a Caixa Econômica Federal está disponibilizando microcrédito para cidadãos através do Caixa Tem.

Essa oportunidade se estende tanto a pessoas físicas quanto a pessoas jurídicas, incluindo Microempreendedores Individuais (MEIs). No caso dos empreendedores, é importante observar que a atividade em questão deve ter uma receita bruta anual limitada a R$ 360 mil.

É crucial destacar que, para o Governo Federal, indivíduos que atuam como empreendedores individuais são considerados empreendedores, e eles podem se beneficiar dessa oferta de crédito.

O montante obtido por meio deste empréstimo deve ser direcionado de forma exclusiva para aprimorar o empreendimento, seja para reforçar o capital de giro, adquirir insumos ou investir em equipamentos e ferramentas que impulsionem a produção.

A Caixa requer que, durante a contratação da linha de crédito por meio do Caixa Tem, o cliente assine uma declaração comprometendo-se a usar o dinheiro exclusivamente para fins empresariais.

Para cumprir esse compromisso, é necessário participar de um questionário interativo que aborda tópicos relacionados à educação financeira e ao uso responsável do crédito.

Aqui estão as condições do empréstimo para cada perfil contemplado:

Para Pessoas Físicas:

Limite de crédito: R$ 1 mil;

Prazo de pagamento: 24 meses;

Taxa de juros: a partir de 1,95% ao mês, equivalente a 26,08% ao ano.

Para Microempreendedores Individuais (MEIs):

Limite de crédito: R$ 3 mil;

Prazo de pagamento: 24 meses;

Taxa de juros: a partir de 1,99% ao mês, equivalente a 26,68% ao ano.

Quero solicitar o empréstimo, como fazer?

A recente linha de crédito especial oferecida pela Caixa Econômica Federal traz uma novidade importante: os interessados podem solicitar o empréstimo diretamente pelo aplicativo Caixa Tem.

O processo é simples: após atualizar o aplicativo pela loja digital correspondente ao seu dispositivo, seja Android ou iOS, basta selecionar a opção ‘Crédito Caixa Tem’ para iniciar a solicitação.

Uma das particularidades desse serviço é a rapidez no processo de análise. Afinal, a equipe da instituição financeira tem um prazo de 10 dias para avaliar a solicitação.

Para tornar o procedimento mais eficiente, o requerente tem a opção de informar a finalidade do empréstimo, auxiliando no processo de análise.

Além disso, os usuários têm a facilidade de simular as condições do empréstimo, permitindo que tenham uma ideia clara do valor a ser restituído ao banco em parcelas futuras.

Essa transparência é fundamental para que os clientes planejem suas finanças de maneira responsável.

Após a aprovação do pedido, o valor solicitado é automaticamente depositado na conta digital do Caixa Tem.

Por fim, é importante ressaltar que essa operação não se limita apenas aos usuários do Caixa Tem; todos os clientes de bancos têm a oportunidade de acessar esse tipo de linha de crédito especial.