Saiba como renegociar suas dívidas com até 96% de desconto

O Desenrola Brasil é um programa do Governo Federal que busca auxiliar a população brasileira a renegociar suas dívidas e encontrar um caminho para se livrar do peso financeiro que carregam.

Essa iniciativa é uma resposta às dificuldades econômicas enfrentadas por muitos cidadãos, especialmente em um cenário de crise como o atual.

Como Funciona o Desenrola Brasil

O programa Desenrola Brasil foi lançado pelo governo em julho de 2023 e já está em sua segunda etapa. Ele se destina a duas faixas de renda diferentes: a Faixa 1, que abrange pessoas com renda mensal de até dois salários mínimos ou cadastradas no CadÚnico, e a Faixa 2, que inclui consumidores com renda mensal de até R$20.000.

O objetivo é atender a um amplo espectro da população, possibilitando a renegociação de dívidas bancárias e não bancárias. Ao participar do Desenrola Brasil, os cidadãos têm a oportunidade de quitar suas dívidas com descontos vantajosos, que podem chegar a até 96% do valor total.

Além disso, o programa oferece a possibilidade de parcelamento em até 60 vezes, facilitando o pagamento e permitindo que as pessoas ajustem suas obrigações financeiras de acordo com suas possibilidades.

Vantagens de Participar do Desenrola Brasil

Optar por participar do Desenrola Brasil pode trazer diversos benefícios para os cidadãos inadimplentes. Além dos descontos significativos nas dívidas, existem outras vantagens em aderir ao programa:

1. Mais de 650 Empresas Habilitadas



Uma das vantagens do Desenrola Brasil é a ampla variedade de empresas habilitadas para negociar as dívidas dos participantes. São mais de 650 empresas de diversos setores, como bancos, comércio varejista, energia elétrica, telecomunicações, educação, saneamento, entre outros.

Isso significa que os consumidores têm várias opções para buscar descontos e condições diferenciadas na renegociação de suas dívidas.

2. Desconto Médio de 83% nas Dívidas

De acordo com informações do Governo Federal, o desconto médio no valor das dívidas incluídas na Faixa 1 do programa é de 83%. Esse desconto representa uma redução significativa no valor total das dívidas, possibilitando a quitação e a regularização da situação financeira dos devedores.

3. Possibilidade de Parcelamento em até 60 Vezes

Uma das grandes vantagens do Desenrola Brasil é a possibilidade de parcelar as dívidas em até 60 vezes. Isso permite que os participantes ajustem os pagamentos de acordo com suas condições financeiras, sem comprometer o orçamento familiar.

As parcelas têm um valor mínimo de R$50 e o pagamento pode ser realizado por meio de débito automático, boleto ou Pix.

4. Diversas Opções de Pagamento

O Desenrola Brasil oferece aos devedores diferentes opções de pagamento para facilitar a quitação das dívidas. Por meio da plataforma do programa, é possível escolher entre débito automático, boleto ou Pix. Essa diversidade de opções permite que cada consumidor escolha a forma de pagamento mais conveniente para sua realidade.

Além disso, o programa também permite a unificação de várias dívidas em um único pagamento, simplificando o processo para os devedores.

5. Segurança Digital

Ao participar do Desenrola Brasil, os cidadãos podem ter a tranquilidade de que a renegociação de suas dívidas será feita de forma segura. O programa utiliza canais oficiais e seguros para garantir a comunicação direta entre as partes envolvidas.

Além disso, a participação de instituições financeiras e entidades governamentais renomadas no programa garante a legitimidade das negociações, reduzindo o risco de fraudes ou manipulações.

6. Bem-Estar Financeiro

A quitação de uma dívida vai além do aspecto financeiro, ela também traz benefícios para o bem-estar dos devedores. Além de aliviar o estresse e a preocupação relacionados às dívidas em atraso, a resolução dessas pendências contribui para melhorar aspectos como sono, saúde física e mental, relacionamentos interpessoais e familiares.

Participar do Desenrola Brasil pode trazer não apenas benefícios financeiros, mas também melhorias significativas na qualidade de vida dos devedores.

Renegocie suas Dívidas com o Serasa Limpa Nome

Caso suas dívidas não se enquadrem nas condições do Desenrola Brasil, você ainda pode contar com a ajuda do Serasa Limpa Nome para renegociá-las. A plataforma da Serasa oferece ofertas com descontos similares às do programa governamental, permitindo que os devedores encontrem uma solução para suas pendências financeiras.

A renegociação pode ser realizada por meio do site, aplicativo (disponível para iOS e Android) ou WhatsApp.

Confira o passo a passo para renegociar suas dívidas:

Acesse o site, baixe o aplicativo da Serasa ou entre em contato pelo WhatsApp Cadastre-se ou faça login na plataforma. Consulte suas dívidas e verifique as ofertas disponíveis. Escolha a melhor opção para sua situação financeira. Realize o pagamento à vista ou de acordo com as condições acordadas. Aguarde a regularização do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Participar do Desenrola Brasil ou renegociar suas dívidas com o Serasa Limpa Nome pode ser a oportunidade que você precisa para reorganizar suas finanças e retomar o controle sobre sua vida financeira. Aproveite as vantagens oferecidas por esses programas e busque a regularização de suas dívidas.

Não deixe que as pendências se acumulem, tome uma atitude hoje mesmo e dê um novo rumo para suas finanças.