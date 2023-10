Nos últimos anos, o Brasil tem enfrentado inúmeros desafios climáticos, com chuvas intensas causando estragos em várias partes do país. Um dos estados mais afetados por essas intempéries é Santa Catarina, que viu vários de seus municípios declararem situação de emergência.

Saiba como sacar um valor elevado com a ajuda da Caixa em situações específicas

Em resposta a essas crises, a Caixa Econômica Federal oferece a oportunidade de sacar parte do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para as pessoas que vivem nessas áreas afetadas.

Saque de calamidade: uma ajuda necessária

As fortes chuvas que atingiram o estado de Santa Catarina levaram diversos municípios a decretar situação de emergência. Em tais situações, a legislação brasileira prevê a liberação de parte do FGTS para auxiliar as famílias afetadas a se recuperarem dos desastres naturais. Desse modo, os pagamentos são realizados pela Caixa Econômica Federal em circunstâncias específicas.

Quem pode reivindicar o saque calamidade?

No estado de Santa Catarina, cerca de 118 municípios já decretaram situação de emergência, abrindo a possibilidade para o saque de calamidade. Essa modalidade permite a liberação de valores do Fundo de Garantia.

No entanto, é importante destacar que a prefeitura de cada município deve tomar uma ação específica para habilitar esse saque.

Conforme informa a Caixa, as administrações municipais das cidades afetadas precisam enviar uma declaração oficial dos locais atingidos pelo desastre natural. Somente após a conclusão desta etapa, o saque é autorizado.



Sobre o processo de pagamento da Caixa

A liberação dos recursos é feita por meio do FGTS, onde os valores são retirados do Fundo de Garantia e depositados diretamente na conta do trabalhador.

Dessa forma, o pedido para esse saque de emergência pode ser feito online, através do aplicativo FGTS, tornando o processo mais ágil e acessível.

Contudo, o trabalhador precisará fornecer um documento de identidade e um comprovante de residência atualizado. Importante ressaltar que apenas comprovantes emitidos até 120 dias antes do decreto de emergência serão aceitos.

Assim sendo, após a solicitação, o dinheiro é liberado em até cinco dias úteis, o que permite uma resposta rápida às necessidades das famílias afetadas.

Quem pode sacar?

Para ser elegível ao saque de calamidade, é necessário que haja saldo na conta do FGTS. O valor máximo que pode ser liberado ultrapassa o valor de seis mil reais.

No entanto, mesmo se o trabalhador tiver um saldo menor no fundo, ainda é possível realizar o saque, desde que atenda aos requisitos estabelecidos.

No entanto, é importante observar que o pagamento de saque calamidade não é permitido para pessoas que já tenham realizado essa operação nos últimos doze meses, com o objetivo de evitar possíveis abusos.

A importância do saque calamidade

A medida tem como objetivo possibilitar que as famílias afetadas possam restabelecer suas vidas após desastres naturais. Os recursos liberados auxiliam na compra de móveis e em reformas necessárias, permitindo que essas famílias superem as dificuldades impostas pela situação de emergência.

Uma característica relevante desse sistema é que a liberação acontece de acordo com o saldo na conta do FGTS do trabalhador, o que significa que a mesma família pode ser beneficiada mais de uma vez com o saque de calamidade do Fundo de Garantia.

Uma importante medida social

Certamente, em tempos de desastres naturais, o saque de calamidade oferecido pela Caixa Econômica Federal se torna uma importante ferramenta de auxílio para as famílias afetadas.

Sendo assim, essa é uma medida que visa proporcionar o apoio necessário para que essas pessoas possam reconstruir suas vidas e superar os desafios enfrentados devido às situações de emergência.

Portanto, se você vive em uma região afetada por desastres naturais em Santa Catarina, esteja ciente dos requisitos e procedimentos necessários para obter esse saque e aproveite essa oportunidade para se recuperar e reconstruir após os momentos difíceis que a natureza pode impor.