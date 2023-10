Saiba como se inscrever NESTE processo seletivo com salários de R$ 6,5 MIL

Mais um processo seletivo na praça com salários surpreendentes. Por isso, trouxemos a seguir todos os esclarecimentos e como realizar as inscrições.

As vagas são da empresa Rodoboens.

Processo seletivo e vagas

A Rodobens, uma empresa de atuação diversificada nos setores imobiliário, financeiro e automotivo, está com inscrições abertas para o seu Programa de Trainee, oferecendo uma oportunidade imperdível para recém-formados.

Este programa, em sua 15ª edição, tem a duração de 12 meses e é dividido em três etapas, permitindo que os trainees aprimorem tanto suas habilidades técnicas quanto comportamentais.

Os requisitos para se candidatar neste processo seletivo incluem a conclusão do ensino superior entre julho de 2022 e dezembro de 2023, abrangendo diversos cursos de bacharelado e tecnólogo (com exceção da área de saúde).

Além disso, é fundamental possuir conhecimentos em inglês e no Pacote Office (Power Point, Excel e Word). As vagas estão disponíveis nas cidades de São Paulo/SP e São José do Rio Preto/SP. É importante ressaltar que os candidatos precisam estar dispostos a trabalhar no modelo híbrido e a realizar viagens para as unidades comerciais.

Salários processo seletivo

Os trainees selecionados para o programa receberão uma remuneração de R$ 6,5 mil, além de outros benefícios, como Programa de Participação nos Resultados (PPR), vale-transporte, vale-refeição e/ou vale-alimentação, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida em grupo e suporte à saúde emocional.



Vale destacar que o trainee com o melhor desempenho terá a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudos em uma instituição internacional. Na edição anterior do programa, um trainee teve a chance de fazer um curso totalmente custeado na renomada Universidade de Oxford, em Londres.

Portanto, esta é uma oportunidade incrível para o desenvolvimento profissional e aprimoramento de habilidades, em uma empresa sólida e inovadora como a Rodobens. As inscrições estão abertas até o dia 30 de outubro, então não perca a chance de participar deste programa de trainee.

Como se inscrever neste processo seletivo

Os interessados poderão se inscrever até o dia 30 de outubro através do link.

O processo seletivo para o Programa de Trainee Rodobens consiste em diversas etapas desafiadoras. Os candidatos passarão por um teste de lógica, avaliação cultural, mindmatch (uma plataforma que ajuda a entender melhor o candidato), dinâmica em grupo, estudo de caso individual e, por fim, farão uma apresentação para o CEO da empresa.

O programa está previsto para iniciar em 15 de janeiro de 2024. Será uma jornada de aprendizado intensa, com oportunidades de desenvolver habilidades técnicas e comportamentais, além de receber orientações valiosas.

Essa é uma chance única para jovens talentos recém-formados impulsionarem suas carreiras na Rodobens. Se você atende aos requisitos e está disposto a enfrentar esses desafios, não deixe de se inscrever até o dia 30 de outubro.

Trabalhe em Suas Fraquezas: Identifique áreas em que você pode melhorar e dedique tempo para aprimorá-las antes da entrevista.

Elabore um Currículo Destacado: Destaque suas qualificações e experiência relevantes. Seja conciso e direto.

Pesquise as Entrevistas: Descubra que tipo de perguntas são frequentemente feitas em entrevistas semelhantes e prepare respostas para elas.

Escolha as Roupas Certas: Vista-se de acordo com a cultura da empresa. Mantenha-se profissional e bem-arrumado.

Seja Pontual: Chegue à entrevista no horário marcado. Isso demonstra que você valoriza o tempo dos outros.

Demonstre Confiança: Mantenha contato visual, aperto de mão firme e fale claramente.

Mostre Enthusiasmo: Empregadores apreciam candidatos que demonstram entusiasmo pela oportunidade.