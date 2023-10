Saiba como se inscrever para concurso Câmara dos Deputados

Ser aprovado em todas as fases do concurso público e ser considerado elegível;

Possuir a cidadania brasileira ou portuguesa. Sendo necessário, no caso de cidadania portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses. A saber, é preciso contar com reconhecimento do exercício dos direitos políticos, conforme estipulado no § 1º do artigo 12 da Constituição Federal;