Saiba como ter até 96% de desconto em dívida de cartão de crédito

Ter desconto em dívida de cartão de crédito é o desejo de muitas pessoas que se enrolaram com essa modalidade de crédito, e agora buscam formas de resolver as pendências financeiras da melhor forma possível.

No entanto, um programa do Governo Federal pode ajudar essas pessoas a pagarem suas dívidas com descontos que chegam a até 96%.

Desse modo, para que você saiba tudo o que precisa para aproveitar essa oportunidade de voltar a ter o nome limpo, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para te passar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

Como ter até 96% de desconto em dívida de cartão de crédito?

Conforme mencionado acima, recentemente o Governo Federal lançou o programa Desenrola Brasil, que, por meio de uma plataforma oficial, está revolucionando a renegociação de dívidas no país.

Dessa forma, o principal objetivo desta iniciativa é oferecer descontos que podem chegar a incríveis 96% para aqueles que possuem dívidas de cartão de crédito e outras obrigações financeiras.

Assim sendo, para conseguir esses descontos, basta apenas cumprir os critérios do programa e participar.

Veja os critérios de elegibilidade para o programa



Você também pode gostar:

O Desenrola Brasil está disponível para todas as pessoas que têm uma renda mensal de até 2 salários mínimos, o que equivale a R$ 2.640. Além disso, aqueles que estão inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) também são elegíveis para participar. Isso significa que cerca de 32 milhões de indivíduos têm o potencial de se beneficiar desta iniciativa.

Quais as dívidas elegíveis?

O foco principal do programa é a reestruturação de dívidas individuais de até R$ 5.000. Isso inclui obrigações financeiras vinculadas a instituições bancárias, bem como aquelas relacionadas a outras entidades.

Dessa maneira, dívidas relacionadas a faturas de serviços públicos, como água e eletricidade, e outras obrigações financeiras assumidas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022 podem ser renegociadas.

Ademais, um benefício adicional é que todas as transações estão isentas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

No entanto, embora o foco principal seja em dívidas de até R$ 5.000, quem possui dívidas com valores entre R$ 5.000 e R$ 20.000 também podem renegociar pelo programa. Contudo, vale ressaltar que essas dívidas devem ser quitadas integralmente à vista, uma vez que não possuem a garantia do Tesouro Nacional através do Fundo de Garantia de Operações (FGO).

Como ocorre o processo de renegociação pelo Desenrola Brasil?

A renegociação é um processo simples e conveniente, uma vez que os cidadãos podem realizar de forma online, através da plataforma oficial do Desenrola Brasil.

A plataforma permite que os brasileiros acessem uma lista de dívidas elegíveis para renegociação, juntamente com os descontos que os credores oferecem e o status de cada dívida.

E a determinação dos descontos?

Além disso, determina-se os descontos aplicáveis através de um processo de leilão de pacotes de obrigações.

Assim sendo, esses pacotes agrupam dívidas com características comparáveis em relação ao tipo e tempo de existência. Aqueles credores que ofereceram os descontos mais substanciais serão convidados a participar da negociação.

Entretanto, é importante lembrar que, para participar dessa etapa do programa, é necessário ter uma conta gov.br de nível prata ou ouro.

Dívida de cartão de crédito possuem desconto de até 96%

De acordo com o Governo, as instituições estão oferecendo uma média de 83% de desconto. Surpreendentemente, as dívidas relacionadas a cartões de crédito obtiveram os maiores descontos, chegando a 96%.

Isso representa uma oportunidade única para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras.

É possível parcelar as dívidas de cartão de crédito?

Além do mais, cabe frisar que o Desenrolar ainda permite o parcelamento de dívidas com valores de até R$ 5.000 em até 60 vezes, com parcelas a partir de R$ 50 e juros de até 1,99% ao mês.

Veja opções de pagamento

O programa oferece diversas opções de pagamento para a comodidade dos participantes.

Desse modo, é possível quitar a dívida através de:

Boleto bancário;

Pix ou;

Débito em conta corrente.

Além disso, os cidadãos podem fazer o pagamento à vista diretamente na plataforma do programa.

Aproveite essa oportunidade de quitar suas dívidas

Por fim, vale lembrar que o programa Desenrola Brasil oferece uma oportunidade única para aliviar o fardo de dívidas de cartão de crédito e outras obrigações financeiras. Com descontos que chegam a 96%, é uma chance valiosa para muitos brasileiros retomarem o controle de suas finanças.

Portanto, certifique-se de aproveitar essa oportunidade, verificando sua elegibilidade, acessando a plataforma do programa e iniciando o processo de renegociação.

Agora que você já sabe como ter até 96% de desconto em dívida de cartão de crédito, siga as orientações e resolva suas pendências financeiras!