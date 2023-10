A Shopee, uma das principais plataformas de compras online, recentemente lançou uma novidade empolgante para seus clientes: o SCrédito.

Clientes Shopee agora têm acesso a crédito no aplicativo: saiba como usar o SCrédito

Este serviço de crédito especial, disponível no aplicativo, oferece aos usuários a oportunidade de obter empréstimos pré-aprovados com taxas de juros competitivas e opções de pagamento flexíveis.

No entanto, vale ressaltar que o acesso ao SCrédito não está disponível para todos os clientes da Shopee, pois a empresa estabelece critérios de elegibilidade e determina os limites de crédito com base em análises internas.

Como ativar o SCrédito no Shopee?

Para utilizar o SCrédito, os usuários devem primeiro ativar e verificar suas contas no ShopeePay, a carteira digital da Shopee. Em seguida, devem verificar a disponibilidade do empréstimo no aplicativo da plataforma, que está disponível para dispositivos Android e iOS.

No aplicativo, siga esses passos:

Clique no ícone “EU”, localizado na parte inferior da tela à direita.

Na próxima página, selecione a opção SCrédito, juntamente com o valor máximo do empréstimo oferecido com base em seu perfil.

Com esses passos simples, você estará pronto para explorar as possibilidades oferecidas pelo SCrédito.

Entenda o funcionamento do pagamento



Os consumidores que optarem pelo SCrédito têm a flexibilidade de escolher o valor total ou parcial do empréstimo, bem como o número de parcelas desejado, antes de finalizar a transação. Desse modo, o valor emprestado é creditado diretamente na ShopeePay, que está vinculada à conta do cliente.

Você tem a opção de dividir o pagamento do empréstimo em até seis parcelas, que podem vencer no mesmo dia em que você fez a solicitação ou no primeiro dia útil subsequente. Contudo, para a comodidade dos usuários, os pagamentos podem ser feitos através do aplicativo, utilizando o saldo da ShopeePay ou por meio de transferência via Pix.

Como encontrar os cupons de desconto na Shopee?

Além do SCrédito, a Shopee oferece aos seus clientes uma variedade de cupons de desconto para economizar ainda mais em suas compras.

Isso porque a plataforma abrange uma ampla gama de produtos, incluindo eletrônicos, moda, itens para o lar e produtos de beleza, muitas vezes com preços mais acessíveis em comparação com outros sites.

Assim, os cupons de desconto ajudam a reduzir ainda mais os preços. Para localizar esses cupons, siga os seguintes passos:

Pesquisa por “Cupons em Geral”:

Abra o aplicativo da Shopee.

Na tela inicial, clique em “Cupons diários”.

Selecione os cupons que chamam sua atenção.

Os cupons serão armazenados na seção “Meus cupons”, localizada em “Eu” no canto inferior direito da tela.

Cupons para produtos específicos

Abra o aplicativo e busque o produto desejado.

As etiquetas laranja nos anúncios sinalizam os descontos que estão à disposição, que podem ser expressos como uma porcentagem de desconto, um valor fixo de desconto ou até mesmo a oportunidade de receber cashback em moedas. Por conseguinte, clique no produto de interesse e vá para “Cupons da loja” para obter mais informações sobre os descontos.

Cupons de lojas específicas

Acesse a loja de seu interesse na plataforma oficial da Shopee.

Clique em “Seguir” para obter vantagens adicionais na loja.

Desse modo, na página inicial de cada loja, você encontrará os cupons ativos para aproveitar.

No entanto, é importante lembrar que, em geral, os cupons da Shopee têm datas de validade e podem ter requisitos específicos, como um valor mínimo de compra. Portanto, sempre verifique os detalhes e as condições de uso de cada cupom antes de fazer uso, garantindo que aproveite ao máximo as ofertas disponíveis na Shopee.

Decerto, com o SCrédito e os cupons de desconto, os clientes da Shopee têm ainda mais motivos para explorar essa plataforma de compras que tem crescido exponencialmente no país, liderando o segmento de e-commerce e ganhando destaque no mercado por diversos aspectos.