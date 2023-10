Saiba mais sobre a nova função de agenda e videochamadas em grupos

O WhatsApp está constantemente inovando e trazendo novidades para seus usuários. Recentemente, foi divulgado que o aplicativo está desenvolvendo uma nova função que permitirá o agendamento de eventos e chamadas em grupo.

Essa funcionalidade será semelhante ao que já existe no Facebook, proporcionando aos usuários uma maneira fácil e conveniente de marcar compromissos e organizar reuniões dentro dos grupos de conversa.

Agendando Eventos pelo WhatsApp

De acordo com informações divulgadas pelo WABetaInfo, a nova função de agendamento de eventos foi encontrada na versão beta 2.23.17.7 do WhatsApp para Android. Ao acessar o menu de anexos do aplicativo, os usuários podem visualizar um novo item que permite agendar um evento. Essa opção abrirá uma página na qual será possível inserir o nome do evento, sua descrição, data, horário e localização. Além disso, há também a possibilidade de agendar uma chamada de vídeo para o evento.

É importante ressaltar que, por enquanto, essa funcionalidade está disponível apenas para grupos do WhatsApp. Ainda não é possível agendar eventos em conversas individuais. A ideia por trás dessa nova função é facilitar o agendamento de reuniões e compromissos entre os usuários do aplicativo, proporcionando um acesso mais fácil a lembretes importantes, sempre com a segurança da criptografia de ponta a ponta.

A Possibilidade de Alternativa Profissional

Com a adição dessa funcionalidade, o WhatsApp poderá se tornar uma opção ainda mais completa para a comunicação profissional. Ao combinar o agendamento de eventos com as chamadas de vídeo, o aplicativo pode se destacar como uma alternativa viável a outras ferramentas de comunicação empresarial, como o Discord, Slack e Teams.

Essa integração pode facilitar a organização de reuniões de equipe, conferências e eventos corporativos, oferecendo uma experiência completa em um único aplicativo.

Canais no WhatsApp



Você também pode gostar:

Vale lembrar que, recentemente, o WhatsApp também adicionou a opção de criação de canais. Essa novidade permite que qualquer pessoa crie um canal de conversa dentro do aplicativo, alcançando assim uma audiência maior.

Os canais são uma forma eficiente de compartilhar informações com um grupo específico de pessoas, sem a necessidade de divulgar informações pessoais, como o número de telefone.

Previsão de Lançamento

Ainda não há uma previsão oficial para o lançamento dessa nova funcionalidade na versão estável do WhatsApp. Porém, considerando que ela já está disponível na versão beta, é possível que em breve os usuários possam desfrutar dessa nova opção. Fique atento às atualizações do aplicativo para não perder nenhuma novidade.

Ademais, o WhatsApp está constantemente buscando maneiras de melhorar a experiência de seus usuários. Com a adição da função de agendamento de eventos e chamadas em grupo, o aplicativo se tornará ainda mais versátil e útil no ambiente profissional.

Agora, será possível marcar reuniões, agendar chamadas de vídeo e organizar eventos dentro dos grupos de conversa, tudo de forma simples e prática. Fique atento às atualizações do WhatsApp para aproveitar ao máximo essas novas funcionalidades.

Veja também: Aprenda agora mesmo a receber DINHEIRO pelo Whatsapp

O WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, está expandindo suas funcionalidades para além do envio de mensagens e mídias. Agora, é possível transferir dinheiro para amigos diretamente pelo aplicativo, de forma rápida e segura.

Neste artigo, vamos explicar passo a passo como realizar essa operação e também trazer algumas dicas importantes para garantir a segurança das suas transações.

O recurso de transferência de dinheiro pelo WhatsApp oferece diversas vantagens para os usuários. Primeiramente, é uma forma prática e conveniente de realizar pagamentos, sem a necessidade de sair do aplicativo de mensagens.

Além disso, as transferências são instantâneas, o que significa que o dinheiro é enviado e recebido em tempo real. E o melhor de tudo: não há cobrança de taxas para realizar as transferências, tornando essa opção ainda mais atrativa. (materia completa).