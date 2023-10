Saiba o que é a prova de títulos em concurso público

Se você é um concurseiro experiente, sabe que a prova de títulos é uma das etapas mais importantes do processo seletivo. Afinal, ela pode determinar o desempate entre candidatos com o mesmo desempenho nas provas, dentre outros papéis importantes do processo.

No entanto, como essa fase não é aplicada em todos os concursos, muita gente ainda tem dúvidas sobre ela. Pensando nisso, hoje trouxemos uma série de informações e dicas sobre esse assunto para te passar. Assim, você vai entender como a avaliação de títulos funciona e como usá-la a seu favor nos certames dos quais você participar.

Portanto, não deixe de ler até o final para não perder nada importante.

O que é a prova de títulos em concurso público?

A Prova de Títulos é uma etapa adicional nos concursos públicos que desempenha um papel crucial na avaliação dos candidatos. Em síntese, seu principal objetivo é identificar os concorrentes mais capacitados, tanto academicamente quanto profissionalmente, para ocupar a função em disputa.

Nela são avaliados os diplomas, cursos e outras formações que o candidato possa ter para determinar seu nível de capacitação para o cargo. No entanto, é importante ressaltar que nem todo diploma ou curso vale como critério de avaliação.

Assim sendo, essa etapa é mais frequente nos concursos de nível superior, embora não seja incomum encontrá-la também em concursos de nível médio e técnico.

No entanto, a inclusão da Prova de Títulos varia de acordo com o edital do concurso, independentemente do nível. Por isso, é essencial verificar o edital para confirmar se essa etapa está presente e quais são os critérios de avaliação.

Qual é a função da Prova de Títulos?

O uso da Prova de Títulos como método de avaliação iniciou nos concursos de Magistratura e Ministério Público, mas rapidamente se expandiu para diversos outros tipos de certames.

É importante notar que a Prova de Títulos não é uma etapa eliminatória, mas sim classificatória. Isso significa que ela é considerada somente após o candidato ser aprovado nas provas de caráter eliminatório, como as provas objetivas ou discursivas.

O que é aceito como título?

Como o próprio nome já diz, na prova de títulos ocorre a avaliação dos títulos do candidato. Ou seja, seus diplomas e outros documentos que comprovem sua capacidade para o cargo.

Para entender o que pode ser considerado como título, basicamente, qualquer documento que comprove aprimoramento acadêmico ou profissional é válido. Isso inclui:

Diplomas de pós-graduação stricto-sensu (mestrado e/ou doutorado);

Certificados de conclusão de pós-graduação lato-sensu (especialização ou MBA);

Publicações de artigos científicos, livros e outros trabalhos na área de atuação;

Prática/Atividade jurídica para cargos jurídicos;

Experiência profissional em cargos/instituições específicas, entre outros.

Além disso, em alguns concursos públicos, podem ser aceitos como títulos:

Publicações de artigos científicos e livros;

Certificados de conclusão em cursos livres;

Experiência profissional.

Como os avaliadores conduzem essa etapa?

A forma como a Prova de Títulos é conduzida pode variar de um concurso para outro, e os critérios podem ser especificados no edital. Desse modo, alguns aspectos que podem variar incluem:

Atividades válidas para a Prova de Títulos;

Quantidade de pontos que casa cada tipo de atividade vale;

Prazo para a conclusão da atividade (geralmente após as provas eliminatórias ou antes da nomeação);

Prazo para a entrega de documentos comprobatórios (geralmente de 2 a 15 dias úteis após a solicitação);

Método de envio de documentos e informações, etc.

Como usar essa etapa a meu favor?

Se você está considerando realizar uma pós-graduação, saiba que ela pode ser uma valiosa contribuição para a Prova de Títulos. Pois, demonstra aprimoramento acadêmico e pode melhorar suas chances de pontuação.

A saber, muitos programas de pós-graduação lato-sensu podem se concluir em um período relativamente curto. Pois, oferecem conteúdo específico e você pode fazer na modalidade de ensino a distância (EAD).

Como concorrente em concursos públicos, cada ponto é relevante na busca pela aprovação. Portanto, investir em uma pós-graduação pode ser benéfico tanto para a Prova de Títulos quanto para o crescimento de sua carreira. Aliás, seja no setor público ou privado.

Além disso, cursos EAD online são válidos na Prova de Títulos, desde que tenham certificação, regulamentação e sejam validados pelo Ministério da Educação (MEC).

Outras dicas para usar essa etapa de avaliação a seu favor incluem:

Não deixar nada relevante para o seu cargo de fora da apresentação;

Procurar se aprimorar constantemente por meio de cursos, pós-graduações e outras formações;

Sempre fazer networking em sua área. Afinal, ao obter o conhecimento entre pessoas do ramo, há mais chances de receber convites para escrever artigos, dar palestras e outras ações que contam pontos.

Gostou de saber mais sobre a prova de títulos? Agora, coloque essas dicas em prática e boa sorte nos concursos!