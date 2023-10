Saiba o que fazer ao cair na malha fina

Nesta sexta-feira (29), a Receita Federal realizará o pagamento do quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda 2023. No entanto, a notícia traz um alerta importante: cerca de 1,3 milhão de contribuintes tiveram suas declarações retidas na malha fina entre março e setembro deste ano.

Neste último lote de restituição do Imposto de Renda 2023, muitos contribuintes aguardam ansiosamente o depósito em suas contas bancárias. Portanto, a recomendação é estar atento à situação da declaração e agir prontamente para solucionar qualquer pendência na malha fina.

Entenda como é feita a validação de dados do Imposto de Renda

A validação das declarações de Imposto de Renda pelo órgão fiscalizador, a Receita Federal, é um processo fundamental para assegurar a correção e a conformidade das informações apresentadas pelos contribuintes. Este procedimento se resume, em sua essência, ao cruzamento de diversos dados.

Isso significa que a Receita Federal compara as declarações fornecidas pelos contribuintes com as informações de outras entidades igualmente obrigadas a compartilhar dados com o fisco. Diversas entidades, como bancos, clínicas médicas, empresas emissoras de cartões de crédito e fontes de pagamento, são parceiras na manutenção desse processo de verificação.

Desse modo, a Receita Federal pode confirmar as informações declaradas pelos contribuintes por meio da concordância ou discrepância com as informações reportadas por essas entidades. Esse cruzamento de dados é crucial para detectar erros, omissões ou possíveis irregularidades nas declarações de imposto de renda.

Caso surjam discrepâncias, a Receita Federal entra em contato com o contribuinte para solicitar esclarecimentos ou, se necessário, para efetuar correções. Em suma, o processo de validação das declarações de Imposto de Renda envolve a cooperação de diversas entidades e é fundamental para manter a transparência no sistema tributário, garantindo que todos os contribuintes cumpram suas obrigações fiscais.

O que fazer se a declaração estiver na malha fina?



Quando uma declaração é retida na malha fina da Receita Federal, isso ocorre devido a erros, como valores incorretos, rendimentos omitidos, informações cadastrais imprecisas ou suspeitas de fraude. Diante dessa situação, é crucial seguir as seguintes medidas:

Revisão Cautelosa da Declaração: A primeira ação recomendada é uma revisão minuciosa da declaração de Imposto de Renda para identificar possíveis falhas ou omissões. É vital garantir que todas as informações estejam corretas e que não haja inconsistências.

Retificação da Declaração: Caso sejam encontrados erros, é fundamental corrigi-los o quanto antes. Isso pode ser feito utilizando o programa IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) disponibilizado pela Receita Federal, permitindo a correção das informações incorretas.

Acompanhamento do Status: Após efetuar a retificação da declaração, é importante monitorar o status por meio do site da Receita Federal ou do aplicativo “Meu Imposto de Renda.”

Comunicação com a Receita Federal: Em situações em que não seja possível resolver a questão por meio da retificação ou quando houver dúvidas, é aconselhável contatar a Receita Federal para obter orientações específicas sobre as etapas a seguir.

É crucial ressaltar que a correção da declaração do Imposto de Renda é essencial para evitar problemas futuros e garantir o recebimento correto dos valores devidos. A Receita Federal disponibiliza diversos canais de atendimento para auxiliar os contribuintes, incluindo o site oficial, aplicativo e o telefone de contato.