Saiba o que fazer se o seu aplicativo de mensagens for clonado

O Whatsapp possui algumas funcionalidades que podem ser utilizadas por seus usuários para garantir uma maior proteção e segurança à sua privacidade. A princípio, os recursos apresentados pela plataforma de mensagens podem ser utilizados em casos extremos, como no caso de a pessoa ter sua conta clonada.

Todavia, tem se tornado cada vez mais comum dentro do aplicativo da Meta, que pessoas má intencionadas tentem roubar a foto ou a conta do usuário, com o objetivo de enganar os contatos das vítimas. Sendo assim, esses golpistas tentam fazer com que essas pessoas realizem transferências bancárias, enganando-as.

Os usuários que já sofreram esse tipo de golpe, podem entrar em contato com o Whatsapp para tentar reverter a situação, retornando a sua conta na plataforma de mensagens, para o seu nome. Vale ressaltar que em alguns casos, esse processo pode demorar alguns dias, por isso é importante informar os contatos do ocorrido.

Analogamente, entre os golpes conhecidos, podemos destacar a clonagem de conta, onde uma pessoa tem acesso à foto do usuário, e também de seus contatos. Ela então cria uma conta para se passar pela vítima, e pede dinheiro para seus amigos e familiares. Essa é uma das ações criminosas mais conhecidas atualmente.

Golpes no Whatsapp

Ademais, um outro golpe que merece uma menção, é o do roubo de conta. Uma pessoa entra em contato com o usuário do Whatsapp se passando por uma organização empresarial, e solicita o código por SMS, dizendo que ele servirá para a confirmação de um cadastro. Ele então faz a transferência da conta.

Em relação ao Whatsapp clonado, o usuário da plataforma de mensagem pode alertar seus contatos sobre o ocorrido, e pedir para eles fazerem a denúncia sobre a conta fraudulenta. É preciso desconfiar de mensagens atípicas, se alguém com a foto do usuário enviar mensagens para desconhecidos, e pedidos de dinheiro.

Como denunciar uma conta no aplicativo de mensagens

Para denunciar é preciso clicar nos três pontinhos que aparecem na tela do Whatsapp, clicar em “Mais”, e depois em “Denunciar”. Deve-se escolher o bloqueio do contato e apagar a conversa. Essa é a opção padrão dentro da plataforma. Caso for, deve-se fazer um print das mensagens no aplicativo, por segurança.



Você também pode gostar:

Em seguida, o usuário deve clicar em “Denunciar”, informar o número que está sendo bloqueado, e selecionar “Conteúdo indesejado”. Caso a pessoa não queira bloquear o contato, essa tela não deverá aparecer dentro do Whatsapp. Seguindo esses passos, a plataforma de mensagens então irá receber a denúncia.

Whatsapp roubado

Em síntese, se alguém roubou a conta do Whatsapp do usuário, é preciso configurá-la novamente para o aparelho celular. Deve-se observar que o processo pode demorar alguns dias. Neste caso, a pessoa não deve pedir para a operadora bloquear a sua linha se continuar a receber mensagens e ligações desconhecidas.

Isso se deve ao fato de que essa medida acaba por dificultar a recuperação da conta do usuário, ao invés de impedir o acesso de invasores. Na verdade, o cancelamento da linha da pessoa junto a operadora, não afeta o funcionamento da plataforma de mensagens. Portanto, é preciso ficar atento a essa importante questão.

Recuperação da conta do aplicativo

Neste cenário, é importante que o usuário que deseja recuperar sua conta no Whatsapp tente configurá-la novamente em seu aparelho celular. Aliás, é necessário inserir o código de seis dígitos enviado para seu número através do SMS. Se o golpista ativou uma segunda senha, é preciso aguardar por sete dias.

De acordo com o Whatsapp, mesmo se o usuário não souber qual é a segunda senha do aplicativo de mensagens, de proteção dupla, a pessoa que estiver utilizando a conta será desconectada. Isso deverá acontecer quando o dono da conta inserir o código de seis dígitos enviado por SMS depois do prazo de sete dias.

Prevenção de golpes no Whatsapp

É importante que a pessoa faça uma denúncia no Whatsapp sobre o número desconhecido. É indicado que ela ative a proteção em duas etapas, que impede o roubo do perfil por golpistas com o código enviado por SMS. Também é necessário ativar as notificações de segurança e controlar quem pode ver a foto do perfil.