O programa Desenrola Brasil tem sido uma das iniciativas mais populares do governo, criado com o objetivo de ajudar os brasileiros endividados e inadimplentes.

Desenrola Brasil: saiba qual é o novo requisito obrigatório para participar do programa

Na primeira fase do programa, milhões de pessoas com dívidas de até R$ 100 tiveram seus CPFs regularizados de imediato. Agora, com a segunda fase do programa Desenrola Brasil em andamento, é crucial entender os requisitos obrigatórios para participar. Confira um requisito que poucas pessoas conhecem e saiba como ele se encaixa na nova fase do programa.

A segunda fase do Desenrola Brasil

Antes de mergulharmos nos detalhes do requisito obrigatório, é essencial compreender como funciona a segunda fase do programa Desenrola Brasil.

Em suma, nesta etapa, milhões de brasileiros terão a oportunidade de renegociar dívidas de até R$ 5 mil. O processo começou com o chamado “leilão de dívidas”, no qual empresas tiveram a oportunidade de adquirir essas dívidas com grandes descontos, com a garantia do Fundo Garantidor de Operações (FGO), que o Governo Federal liberou mais de R$ 8 bilhões.

Após o leilão, os inadimplentes poderão renegociar suas dívidas em uma plataforma oficial do Governo Federal. Em resumo, o processo envolve o cadastro na plataforma, verificação das dívidas registradas em seus nomes e escolha das melhores opções de pagamento.

Assim sendo, o Desenrola permitirá pagamentos à vista ou parcelados em até 60 vezes, sem a necessidade de pagamento de entrada. Além disso, os descontos podem chegar a incríveis 80% do valor original das dívidas, e o programa deve permanecer ativo até o final do ano.

O requisito obrigatório do Desenrola Brasil



Aqui chegamos ao requisito obrigatório que causa confusão entre os interessados no programa Desenrola Brasil. Este requisito é a conta Gov.br de Nível Ouro. Para renegociar dívidas no Desenrola, é necessário se cadastrar no sistema Gov.br e elevar o selo de confiabilidade da conta para o Nível Ouro.

De forma geral, o sistema Gov.br é utilizado não apenas para o cadastro no programa Desenrola, mas também para acessar diversos serviços do Governo Federal, como a emissão de notas fiscais, o aplicativo do SUS, o cadastro no Enem, e a participação no SiSu, entre outros.

Como cumprir o requisito obrigatório?

Agora, vamos ao passo a passo para se cadastrar no Gov.br e cumprir o requisito obrigatório do Desenrola Brasil:

Acesse o site https://www.gov.br/governodigital/pt-br/conta-gov-br.

Clique em “Criar conta Gov.br”.

Preencha seu CPF e insira todas as informações solicitadas pela plataforma.

Crie uma senha de acesso.

Por conseguinte, faça o login com seu CPF e a senha recém-criada.

Quando você fizer login pela primeira vez, sua conta será inicialmente classificada com o selo de confiabilidade “Bronze”.

No menu do site, escolha a opção “Privacidade”.

Clique em “Gerenciar lista de selos de confiabilidade”.

Na nova página, selecione a opção “Gerenciar lista de selos de confiabilidade” destacada em azul.

Depois, clique em “autorizar” com a ressalva de ler todas as informações antes de prosseguir.

Neste momento, você será direcionado para uma página sobre os níveis Prata e Ouro. Escolha uma das alternativas para fazer a validação (Cadastro via Sigepe, validação biométrica ou cadastro com internet banking).

Com a validação realizada, poderá obter o selo Prata. Pronto! A partir daí, para receber o selo Ouro, é só realizar o processo novamente e escolher entre a Validação Biométrica, o upload de fotos e o certificado digital.

Outros critérios para participação

Além do requisito obrigatório da conta Gov.br de nível Ouro, existem outros critérios para participar da segunda fase do Desenrola Brasil. São eles: atender ao requisito de ter uma renda mensal de até dois salários mínimos (R$ 2.640) ou possuir uma inscrição ativa e atualizada no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal é fundamental. Além disso, é necessário ter dívidas que não excedam o valor de R$ 5 mil e ter sido negativado devido a essas dívidas até o dia 31 de dezembro de 2022.