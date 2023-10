Um nicho de colecionadores se destaca por seu apreço por objetos únicos e historicamente significativos: as moedas raras. Entenda o universo das moedas raras, descubra o que as torna tão especiais e aprenda como você pode comprar ou vender essas preciosidades.

Relíquias monetárias: saiba se você tem alguma MOEDA RARA e como vendê-la

Moedas raras são essencialmente moedas históricas que estiveram em circulação durante um período específico. Ou ainda que foram criadas pelo governo para celebrar eventos especiais, como as Olimpíadas, por exemplo.

Em suma, o valor dessas moedas é profundamente influenciado por sua raridade. Um exemplo notável é uma moeda dos tempos imperiais do Brasil, datada de 1822, que foi leiloada em 2014 por impressionantes US$ 500.000, tornando-a a moeda mais cara da história do país.

Como funciona esse mercado?

Um dos pilares do mercado de moedas raras é a avaliação para determinar o valor da moeda e seu grau de raridade. Existem lojas especializadas que oferecem esse tipo de serviço, tanto em lojas físicas quanto online.

Por exemplo, o site “Brasil Moedas”, em operação desde 2011, permite que você cadastre sua moeda para avaliação. Após a análise e a estimativa de seu valor, o proprietário pode optar por colocá-la à venda.

Além disso, a “Sociedade Numismática Brasileira” (SNB), que está ativa desde 1924, disponibiliza em seu site informações sobre compradores, incluindo casas de leilões, lojas e colecionadores individuais interessados em adquirir moedas raras para suas coleções.

Em geral, o valor de uma moeda considerada rara é determinado com base na quantidade de exemplares produzidos, no estado de conservação e na data de lançamento. Em suma, isso significa que moedas mais recentes, se produzidas em uma tiragem limitada, também podem ter um grande valor no mercado.



Você também pode gostar:

Onde comprar e vender moedas raras?

Além dos tradicionais leilões, os marketplaces online, como o Ebay e o Mercado Livre, são plataformas ideais para anunciar suas moedas raras e procurar potenciais compradores para iniciar ou expandir sua coleção.

Assim, através do comércio eletrônico, você pode também se conectar com compradores e vendedores do mercado internacional, ampliando suas possibilidades de negócios.

No entanto, é crucial exercer cautela, uma vez que o mercado de moedas raras, como qualquer nicho colecionável, está sujeito a golpes. Portanto, é altamente recomendável que qualquer transação de compra ou venda seja realizada em encontros presenciais para garantir a segurança de ambas as partes.

Agora que você tem uma compreensão mais clara do que são moedas raras e como funciona esse mercado fascinante, pode estar se perguntando se possui alguma relíquia esquecida por aí, que poderia proporcionar uma renda extra. Para ajudá-lo nessa busca, apresentamos alguns modelos de moedas consideradas raras:

Moedas comemorativas

Em resumo, as moedas comemorativas são aquelas produzidas em homenagem a datas especiais, o que as torna raras e valiosas. Um exemplo notável são as moedas dos Jogos Olímpicos de 2016, realizados no Rio de Janeiro.

O Conselho Monetário Nacional lançou 16 moedas diferentes, divididas em 4 conjuntos de 4 moedas para celebrar o evento. Cada moeda representava um esporte olímpico e teve uma tiragem de 19.980.000 unidades.

Atualmente, essas moedas se tornaram objetos de desejo de muitos colecionadores, com um valor estimado de até R$ 7.000 cada uma. Além dessas moedas, o Conselho lançou moedas especiais para colecionadores, sendo 4 em ouro e 16 em prata, as quais são consideradas as mais raras de encontrar.

Reverso invertido

O termo “reverso invertido” pode parecer confuso à primeira vista, mas a explicação é simples: essas são moedas que, quando viradas para cima, apresentam a imagem do lado reverso na mesma direção que o lado anterior.

Desse modo, essa peculiaridade é o que torna essas moedas raras e, consequentemente, valiosas. O valor dessas moedas com esse erro de fabricação pode variar de R$ 200 a R$ 800 em sites de venda.