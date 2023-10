Saiba tudo sobre a banca FGV

Saber tudo sobre o perfil da banca organizadora dos concursos pode ser de grande ajuda para os concurseiros. Por isso, hoje trouxemos tudo o que você precisa saber sobre a banca FGV, uma das mais populares e importantes do país.

Deste modo, se você estiver considerando prestar um concurso de realização dessa banca, poderá fazer isso de forma mais tranquila e com base em dados.

Assim sendo, não deixe de ler até o final para não perder nenhuma dica importante.

Sobre a banca FGV

A banca FGV (Fundação Getúlio Vargas) é uma das instituições mais renomadas no Brasil em relação à realização de concursos públicos. Desse modo, ela se destaca por sua imparcialidade, seriedade e eficiência na elaboração e aplicação das provas.

Além disso, a FGV é conhecida por adotar uma abordagem mais técnica e contemporânea em seus concursos, valorizando o conhecimento atualizado e aplicado aos diferentes cargos e áreas de atuação. Suas provas costumam ser objetivas, com perguntas bem extensas e elaboradas, e exigir um bom embasamento teórico.

Como são as provas da banca FGV?

No que diz respeito às questões, a banca FGV costuma ser criteriosa e detalhista. No geral, suas avaliações costumam ter entre 70 e 80 questões. Ademais, ela visa avaliar tanto a compreensão do conteúdo quanto a capacidade de raciocínio e a habilidade de análise crítica dos candidatos.



Sendo assim, as perguntas geralmente não são óbvias, mas bem elaboradas e longas, exigindo dos concurseiros uma interpretação cuidadosa das questões.

A FGV também costuma explorar bastante a legislação atualizada, seja ela específica do cargo ou relacionada a temas gerais, como direito administrativo, constitucional, tributário, entre outros. Portanto, é fundamental que os candidatos estejam atualizados em relação às leis e normas vigentes.

Prova discursiva

A banca Fundação Getúlio Vargas valoriza a capacidade de argumentação e a escrita clara e objetiva. Desse modo, as provas costumam cobrar a elaboração de textos dissertativos e/ou a resolução de estudos de caso concreto, exigindo uma boa capacidade de argumentação e a aplicação do conhecimento teórico, na prática.

Aliás, alguns dos exames e concursos mais complexos do país, como o da OAB e outros de carreira Jurídica, Tribunal, Fiscal e Administrativa.

Em relação aos recursos utilizados pela FGV, é comum que ela adote a prova objetiva, a prova discursiva e a análise de títulos em seus concursos. Também é possível que a banca utilize outros tipos de avaliação, como prova prática e aplicação de treinamentos, dependendo do concurso e dos cargos em questão.

Quais concursos previstos com a banca FGV como responsável?

Segundo o site oficial da Fundação Getúlio Vargas, existem vários concursos previstos para acontecer em todo o território brasileiro sob supervisão dessa banca.

Sendo assim, confira alguns dos principais:

Concurso Público para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE);

Concurso para a Controladoria Geral do Estado da Paraíba;

Processo Seletivo Simplificado para a Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho;

Concurso Público para o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná;

Concurso Público para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP);

Processo Simplificado para a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, dentre muitos outros.

Como estudar para prestar concursos de realização dessa banca?

Como vimos, no geral, a banca FGV é considerada uma das mais rígidas e exigentes do país. Por isso, é de extrema importância um estudo e uma preparação específica quando o concurso é de responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas.

Além de procurar saber como é o perfil da banca, sendo o que você está fazendo aqui, também é essencial tomar outras medidas para aumentar as chances de sucesso nos certames.

Nesse sentido, veja algumas dicas importantes:

Busque analisar provas de versões anteriores de provas aplicadas pela FGV em concursos;

Converse com pessoas que já prestaram concursos organizados por essa banca;

Faça cursos preparatórios que deem atenção especial para o perfil da banca organizadora;

Faça simulados para ter uma ideia de como serão as provas de verdade;

Acesse o site da Fundação Getúlio Vargas e leia com atenção os editais e outros conteúdos publicados por lá. Afinal, eles podem render insights valiosos para que você saiba o que esperar da prova;

Se mantenha atualizado sobre as tendências, notícias e demais assuntos recentes. Isso porque, como já vimos, a FGV costuma aplicar questões super atuais em suas provas, e saber o que está acontecendo no mundo atualmente pode fazer toda a diferença na hora de concorrer ao certame. Principalmente em provas discursivas e dissertativas, ou seja, a famigerada redação.

Gostou de saber mais sobre a banca FGV? Então agora coloque essas informações em prática e aumente suas chances de passar nos concursos públicos!