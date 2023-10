Saiba tudo sobre o cargo de Técnico Federal de Finanças

O cargo de Técnico Federal de Finanças é um dos que devem ser preenchidos pelo concurso do CGU. Dessa forma, quem deseja uma posição na Controladoria-Geral da União pode se tornar um desses profissionais, caso seja aprovado no certame.

No entanto, para saber se esse cargo é mesmo para você, é importante entender tudo sobre ele: quanto ganha, quais as atribuições, o que precisa estudar para passar na prova, etc.

Pensando nisso, hoje trouxemos todas essas informações e muito mais para você. Assim, se estiver considerando participar do concurso da CGU e concorrer ao cargo de Técnico Federal de Finanças, poderá fazer isso de forma mais assertiva.

Então, fique conosco e leia até o final para não perder nada importante!

Controladoria-Geral da União (CGU): o que ela faz?

Em primeiro lugar, cabe informar que uma solicitação para haver um processo seletivo para a CGU foi enviado ao Ministério da Gestão e Inovação. Desse modo, essa solicitação diz respeito à necessidade de preencher vagas para os cargos de Auditor Federal de Finanças e Controle (AFFC) e Técnico Federal de Finanças e Controle (TFFC).

Outro ponto importante é esclarecer a importância da CGU para que você entenda o que o técnico de finanças e controle faz nesse órgão. A saber, a Controladoria-Geral da União teve sua criação no primeiro Governo Lula, em 2003. Assim, a principal função da CGU é exercer ações para defender o patrimônio público e propiciar a transparência perante a sociedade.

Dito isso, fica mais fácil entender as atribuições do Técnico Federal de Finanças e Controle.



Você também pode gostar:

O que o Técnico de Federal de Finanças e Controle (TFFC) faz?

Em seu dia a dia, o TFFC, dentre outras coisas:

Propõe e monitora a aplicação de ações para corrigir e prevenir falhas e omissões nos órgãos e instituições sob seu monitoramento;

Executa ações para recepcionar, triar, analisar e instruir manifestações de ouvidoria;

Compõe grupos para realizar inspeções;

Participa de atividades com o intuito de supervisionar e orientar órgãos e entidades quanto ao gerenciamento de riscos, auditoria interna governamental, prevenção à corrupção, transparência e acesso à informação;

Executa ações com relação ao controle de qualidade dos dados e à segurança das informações que dão suporte às atividades da CGU;

Monitora os gastos públicos usando técnicas e suporte de avaliações atreladas às bases de dados do Governo;

Elabora relatórios de auditoria;

Analisa a legitimidade de ações de contratações, aposentadorias e pensões;

Executa ações relacionadas à Prestação de Contas do Presidente da República e do Relatório de Gestão Fiscal;

Forma e participa de grupos de investigação, bem como comissões para negociar acordos de leniência.

Qual o salário de um Técnico Federal de Finanças e Controle da CGU?

Recentemente, ocorreu um reajuste de 9% nos salários dos servidores federais. Desse modo, a posição de técnico de finanças, a qual é de nível médio ou técnico, passou a receber um salário inicial de R$ 7.938,81.

Como é a prova do concurso que o TFFC precisa fazer?

Usando o edital da última edição do certame da CGU como base, podemos afirmar que o processo seletivo se dará em duas etapas:

Prova objetiva, que será eliminatória e classificatória;

Prova discursiva, também eliminatória e classificatória.

Na prova objetiva, as questões do último concurso cobraram as seguintes disciplinas:

Língua portuguesa: 15 questões;

Língua inglesa: 5 questões;

Raciocínio Lógico-Quantitativo: 5 questões;

Noções de TI: 5 questões;

Noções de Direito Constitucional: 10 questões;

Noções de Administração Financeira e Orçamentária: 10 questões;

CGU: organização, competências e sistemas estruturantes: 10 questões;

Noções de Administração Geral;

Noções de Direito Administrativo.

Sendo assim, essa prova para o cargo de Técnico Federal de Finanças e Controle é composta por 80 perguntas.

Enquanto isso, a prova discursiva consiste em uma redação de até 30 linhas sobre algum tema atual.

Como começar a se preparar para o concurso da CGU?

Apesar de não haver ainda uma data para sair o edital do próximo concurso da Controladoria-Geral da União, os concurseiros já podem começar a preparação. Inclusive, quanto maior a antecedência de se iniciar os estudos melhor. Assim sendo, se você quer largar na frente nessa corrida, aqui estão algumas dicas preciosas:

Comece pela base: O ideal é se pautar nos conhecimentos básicos geralmente aplicados no concurso da CGU. Como vimos aqui, disciplinas como Língua portuguesa e inglesa são muito cobradas, portanto, uma boa ideia é partir daí;

Depois, buscar se aprofundar nos conhecimentos específicos. Assim, você pode buscar estudar as áreas de especialidade que o cargo exige;

Tenha disciplina e mantenha a motivação: por conta de não haver ainda uma linha de chegada demarcada, digamos assim, pode ser mais difícil manter o foco. Porém, faça e siga um cronograma de estudos.

Gostou de saber tudo sobre o cargo de Técnico Federal de Finanças e Controle? Então, coloque as dicas em prática e comece a se preparar para o concurso da CGU!