Saiba tudo sobre o concurso PC SC delegado

O aguardado edital do Concurso PC SC (Polícia Civil de Santa Catarina) para o cargo de Delegado teve a sua publicação! Desse modo, o edital traz excelentes oportunidades para os aspirantes à carreira policial.

Neste novo certame, estão disponíveis 30 vagas, ao todo. Além disso, conta com requisitos rigorosos para participação, exigindo nível superior em Direito e, no mínimo, 3 anos de experiência no campo jurídico ou policial.

Ainda, a remuneração inicial para esse cargo é bastante atrativa, alcançando a marca de R$ 22.828,99. Quer saber todos os detalhes sobre esse concurso? Então, é só continuar lendo até o fim.

Inscrições para o concurso PC SC delegado

Os interessados em concorrer às vagas de Delegado no Concurso PC SC devem ficar atentos às datas de inscrição. Isso porque elas estarão disponíveis no site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), a partir das 16h do dia 23 de outubro e se estenderão até as 16h do dia 21 de novembro.

A saber, o valor da taxa de inscrição é de R$ 300,00. Enquanto isso, a prova, etapa crucial do processo seletivo, tem data prevista para ocorrer no dia 28 de janeiro de 2024.

Expectativas para outros cargos e requisitos

Embora o edital para o cargo de Psicólogo ainda não tenha sido lançado, há a expectativa de que ele tenha divulgação em breve. No entanto, para os demais cargos, como agente e escrivão, a previsão é que um novo concurso se realize apenas em 2024.

Aliás, este futuro concurso PC SC deve disponibilizar 2.000 vagas, divididas igualmente em 1.000 vagas para Agentes e 1.000 vagas para Escrivães.



Requisitos para se tornar um Policial Civil de Santa Catarina

Para se qualificar como Policial Civil de Santa Catarina, é necessário atender a uma série de requisitos:

Ser aprovado e considerado apto em todas as etapas do concurso PC SC; Ser cidadão brasileiro; Ter pelo menos dezoito anos de idade; Estar em conformidade com as obrigações eleitorais e militares; Não possuir condenação penal definitiva; Possuir plenos direitos políticos; Ter conduta social irrepreensível; Apresentar capacidade física e aptidão psicológica compatíveis com o cargo desejado; Portar carteira nacional de habilitação (categoria mínima “B”). Ser portador de diploma de nível superior nos cursos exigidos para o cargo.

É importante lembrar que, no caso do cargo de Delegado, é imprescindível ter formação em Direito. Além do mais, ter três anos de experiência jurídica ou policial.

Etapas do concurso PC SC

O Concurso PC SC para o cargo de Delegado será composto por várias etapas de avaliação, que incluem:

Prova Objetiva (eliminatória e classificatória); Prova Dissertativa (eliminatória e classificatória); Prova de Capacidade Física (eliminatória); Prova Oral (eliminatória); Investigação Social (eliminatória); Avaliação Psicológica (eliminatória); Exame Toxicológico de Larga Janela de Detecção (eliminatório); Avaliação de Títulos (classificatória).

Conteúdo da Prova Objetiva do concurso PC SC

A Prova Objetiva consistirá em 100 questões de múltipla escolha, abrangendo diversas disciplinas de conhecimento básico e específico. Por isso, veja a seguir o conteúdo programático nessa etapa da prova:

Direito Constitucional;

Direito Penal;

Língua Portuguesa;

Direito Processual Penal;

Direito Administrativo;

Legislação Institucional;

Direitos Humanos;

Direito Civil;

Criminologia;

Medicina Legal;

Noções de Tecnologia Aplicável a Investigações Criminais.

Prova Discursiva

Enquanto isso, a Prova Dissertativa tem a divisão em duas partes:

03 questões dissertativas, com até 20 linhas cada, valendo até 10,0 pontos cada;

01 peça profissional, com até 60 linhas, valendo até 30 pontos.

Quanto aos temas abordados nas redações, as disciplinas podem incluir Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Penal e Direito Processual Penal. Portanto, para ir bem nessa etapa, é preciso ficar por dentro das atualidades e afiado em Direito.

Prova Oral

A Prova Oral se realizará em sessão pública e consistirá na arguição dos candidatos sobre questões correlatas às disciplinas de Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Penal e Direito Processual Penal. A saber, cada candidato terá um tempo de aproximadamente 40 minutos para responder às perguntas.

Provas de aptidão física do concurso PC SC

Além das provas tradicionais do certame, quem quer ser um policial civil precisa passar por diversas etapas de avaliação física. Dessa forma, alguns dos exames em questão envolvem:

Impulsão horizontal;

Flexão abdominal em 1 minuto;

Flexão na barra física;

Sustentação na barra física, dentre outros.

Perfil da banca

Como vimos, a FGV (Fundação Getúlio Vargas) é a banca organizadora do certame. Assim sendo, é preciso estudar o perfil da banca para se preparar da melhor forma. Por isso, veja um resumo do estilo da FGV:

Complexidade das questões de moderada a difícil;

Temas atuais abordados;

Enunciados longos, elaborados, cansativos e cheios de pegadinhas;

Cobrança de gramática, ortografia e outros conceitos de Língua Portuguesa.

Gostou de saber mais sobre o concurso PC SC? Então se prepare e volte sempre para mais atualizações.