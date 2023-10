SAIU classificação final; confira os aprovados

Já está disponível para consulta a classificação final preliminar da prova objetiva do concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

A expectativa é que o resultado final definitivo seja divulgado até a metade do mês de novembro juntamente com a convocação dos candidatos aprovados para o TAF (Teste de Aptidão Física).

Os candidatos podem fazer a consulta da classificação diretamente pelo site da Fundação Vunesp, banca responsável pelo certame.

Para isso, o candidato deve acessar a área do candidato por meio do email ou CPF cadastrado no sistema.

A prova objetiva foi realizada no dia 17 de setembro. Agora, os candidatos devem se manter atentos para o edital de convocação do TAF (Teste de Aptidão Física).

As próximas etapas do certame incluem:

Exame de saúde, de caráter eliminatório;

Avaliação psicológica, de caráter eliminatório;

Avaliação de conduta social, da reputação e da índole, de caráter eliminatório;

Análise de documentos, de caráter eliminatório.

Quais são as vagas do Concurso PM SP?

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM SP) irá contratar por meio de concurso público 2700 soldados para compor o Quadro de Praças Policiais Militares.



Você também pode gostar:

As oportunidades são destinadas a candidatos de ambos sexos com nível médio completo.

Vale ressaltar que não haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência, tendo em vista as peculiaridades do exercício das funções policial-militares inerentes ao cargo.

O salário inicial para o cargo de soldado 2º Classe é de R$ 4.852,21, sendo que as parcelas que o compõem são: padrão no valor de R$ 2.033,27, Regime Especial de Trabalho Policial (RETP), previsto na Lei nº 10.291/68, no valor de R$ 2.033,27, e insalubridade, prevista na Lei Complementar nº 432/85, com alterações da Lei Complementar nº 1.179/12 e da Lei Complementar nº 1.361/21, no valor de R$ R$ 785,67.

Quem pode ser PM SP?

Para concorrer a uma das vagas de soldado da PM SP o candidato deve ter ensino médio completo, além de atender as demais exigências de edital, como as que seguem abaixo:

Ser brasileiro;

Ter idade mínima de 17 anos e idade máxima de 30 anos;

Estar em pleno gozo dos direitos políticos;

Ter estatura mínima, descalço e descoberto, de 155 cm, se mulher, e 160 cm, se homem;

O candidato ao ingresso poderá apresentar tatuagem, exceto quando divulgar símbolo ou inscrição ofendendo valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da Polícia Militar; fizer alusão a ideologia terrorista ou extremista contrária às instituições democráticas ou que pregue a violência ou a criminalidade; discriminação ou preconceito de raça, credo, sexo ou origem; ideia ou ato libidinoso; ideia ou ato ofensivo aos direitos humanos.

Possuir aptidão física compatível com o exercício do cargo;

Possuir higidez física e mental;

Possuir perfil psicológico compatível com o exercício do cargo;

Estar quite com as obrigações eleitorais;

Estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino;

Se militar, estar enquadrado pelo menos no comportamento disciplinar “bom” ou equivalente, e não ter cometido, nos 2 (dois) últimos anos, transgressão disciplinar classificada como “grave” ou equivalente;

Ser habilitado para condução de veículo motorizado entre as categorias “B” e “E”;

Ter boa conduta social, reputação e idoneidade ilibadas;

Se ex-integrante das Forças Armadas ou de Força Auxiliar, não ter sido demitido “ex officio” por ter sido declarado indigno para o oficialato ou com ele incompatível, excluído ou licenciado a bem da disciplina, salvo em caso de reabilitação;

Não ter sido, nos últimos 5 (cinco) anos na forma da legislação vigente: responsabilizado por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo em processo disciplinar administrativo, do qual não caiba mais recurso; condenado em processo criminal transitado em julgado, contado o prazo a partir da data do cumprimento da pena.

Atribuições de cargo PM SP

São atribuições do cargo de Soldado PM de 2ª Classe o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, envolvendo a repressão imediata às infrações penais e administrativas e a aplicação da lei, nas diversas modalidades de policiamento, sempre primando pela defesa da vida, da integridade física e da dignidade da pessoa humana.

Clique aqui para ler o edital do concurso PM SP na íntegra e obter maiores informações sobre o concurso público.