Saiu! Concurso CETENE tem edital com até R$14 mil de salário

O concurso CETENE tem edital com até R$14 mil, e por isso, é uma excelente oportunidade para quem busca uma carreira no Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, uma unidade de pesquisa do MCTI.

Além disso, vale ressaltar que o certame teve o edital publicado recentemente, e está oferecendo vagas de nível superior, com as inscrições sendo abertas em novembro, e as provas estão previstas para 2024.

Concurso CETENE tem edital com até R$14 mil de salário, confira os detalhes

Conforme mencionado acima, após a definição da banca organizadora, que ocorreu no dia 11 de outubro e a publicação do edital do concurso CETENE, no dia 10, muitos concurseiros estão aguardando com expectativa para aproveitar a oportunidade de seguir uma carreira no centro de pesquisa.

De acordo com o edital, as inscrições estarão abertas em novembro, e as provas estão programadas para fevereiro de 2024.

Cargos, remuneração e benefícios do concurso CETENE

O concurso CETENE oferece vagas para os cargos de Tecnologista e Pesquisador.

Dessa maneira, confira abaixo, os detalhes sobre o vencimento básico e as gratificações que compõem os pagamentos de cada um desses cargos:

Pesquisador

Vencimento Básico: R$ 6.710,29;

Gratificação por desempenho: R$ 2.151,67;

Vencimento + Gratificação: R$ 12.623,86;

Remuneração com RT, aperfeiçoamento ou especialização: R$ 1.290,76;

Remuneração com RT Mestrado: R$ 2.512,70;

Remuneração com RT Doutorado: R$ 5.412,57.

Tecnologista

Vencimento Básico: R$ 5.913,57;

Gratificação por desempenho: R$ 1.974,18;

Vencimento + Gratificação: R$ 7.887,75;

Remuneração com RT, Aperfeiçoamento ou Especialização: R$ 1.131,38;

Remuneração com RT Mestrado: R$ 2.203,59;

Remuneração com RT Doutorado: R$ 4.746,56.

Confira as datas de inscrições para o certame

De acordo com o edital do certame, as inscrições estarão abertas a partir de 10 de novembro e se encerram em 29 do mesmo mês.

Sendo assim, é importante que os candidatos estejam atentos aos dados e cumpram os prazos para garantir sua participação no processo seletivo.

Além disso, as taxas de seleção variam de acordo com a cargo, seguindo os seguintes valores:

Pesquisador: R$ 150,00 e;

Tecnologista: R$ 125,00.

Quem tem direito à isenção de taxas?

De acordo com a Lei nº 13.656/2018, alguns candidatos podem solicitar a autorização da taxa de inscrição, como por exemplo, os que têm inscrição no CadÚnico.

Sendo assim, os candidatos poderão fazer os pedidos de isenção até 29 de novembro. Contudo, é importante verificar o edital e certificar-se de atender aos critérios estabelecidos.

Quantas vagas estão disponíveis no concurso?

O concurso CETENE oferece um total de 13 vagas, que são distribuídas da seguinte forma:

Pesquisador: 5 vagas e;

Tecnologista: 8 vagas.

Veja as etapas do concurso

Bem como os demais concursos públicos, o certame do CETENE será composto por diversas etapas, avaliando as habilidades e conhecimentos dos candidatos.

Assim sendo, as principais etapas incluem:

Provas objetivas

A realização da prova objetiva acontecerá em Recife (PE), em data provável de 25 de fevereiro de 2024. Para os candidatos ao cargo de Tecnologista, a prova será composta por 100 questões de múltipla escolha, avaliadas com 1 ponto cada.

Prova discursiva

Já para o cargo de Tecnologista Pleno I, a prova discursiva incluirá 2 questões discursivas, cada uma valendo 50 pontos. As questões se baseiam no conteúdo programático de conhecimentos específicos.

Dessa forma, essa etapa visa avaliar a capacidade do candidato de expressar seus conhecimentos de forma clara e coesa.

Além disso, para o cargo Pesquisador Adjunto, a prova discursiva será composta por 4 questões discursivas, cada uma valendo 25 pontos.

Prova oral

A prova oral é uma etapa importante para os candidatos aos cargos de Pesquisador Adjunto e Tecnologista Pleno I. Ela valerá 100 pontos e abordará um tema relacionado ao conteúdo programático de conhecimentos específicos de cada cargo.

Sendo assim, trata-se de uma oportunidade para os candidatos demonstrarem seu domínio sobre o assunto sorteado.

Análise de títulos e currículo

Por fim, vale ressaltar que na análise de títulos e currículo, cada membro da Comissão Examinadora receberá uma nota de 0 a 100 pontos para cada candidato, com base em critérios específicos.

Portanto, é essencial que os candidatos organizem seus títulos e informações de forma clara e completa.

Agora que você já sabe tudo o fato de que o concurso CETENE tem edital com até R$14 mil de salário