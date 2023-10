Saiu! Concurso DPE PR tem salários a partir de 4 mil

Para a alegria dos concurseiros, o concurso DPE PR saiu! Assim, se você quer buscar uma oportunidade em uma carreira com potencial de crescimento, bons salários e excelentes benefícios, não pode perder essa chance.

A saber, o edital foi publicado, ofertando 10 vagas imediatas e mais 700 para formação de Cadastro Reserva (CR) para os cargos de Técnico e Analista da Defensoria Pública.

Além disso, há vagas para profissionais de nível técnico e superior. Quer saber mais detalhes sobre o concurso DPE PR? É só continuar lendo até o fim, pois vamos explicar tudo a você.

Saiu o edital do concurso DPE PR

Recentemente, o edital do concurso da DPE PR (Defensoria Pública do Estado do Paraná) foi divulgado. Assim, ficamos sabendo que a banca organizadora do certame será o Instituto Consulplan. Além disso, também houve o anúncio de que as vagas são para nível médio e superior, referentes aos cargos de técnico e analista da Defensoria Pública, respectivamente.

Qual é o salário de um aprovado no Concurso da Defensoria Pública do Paraná (DPE PR)?

Se você se pergunta sobre a remuneração dos aprovados pelo concurso DPE PR, saiba que não está sozinho, pois muita gente quer saber. Afinal, é importante conhecer os valores antes de se candidatar. Sendo assim,aqui estão as informações que você precisa:

Para o cargo de Técnico da Defensoria Pública, a remuneração inicial é de R$ 4.058,25. Já para o cargo de Analista da Defensoria Pública, o salário inicial é de R$ 6.361,57.

Além disso, os benefícios oferecidos aos servidores também são uma parte significativa do pacote de remuneração. Além do salário base, os funcionários têm direito aos seguintes benefícios:



Vale alimentação no valor de R$ 1.083,33; Auxílio saúde, cujo valor varia de R$ 297,17 a R$ 1.656,67, dependendo da faixa etária do servidor; Vale transporte no valor de R$ 528,00; Auxílio creche no valor de R$ 719,62 por dependente de até 5 anos, o que facilita a vida dos servidores que são pais ou mães.

Processo seletivo do concurso DPE: como será?

A avaliação dos candidatos no Concurso DPE PR será realizada em várias etapas, cada uma com seu próprio propósito e critérios específicos de avaliação. Abaixo, apresentamos as principais fases do processo seletivo.

1ª Etapa – Prova objetiva

Nesta fase, os candidatos serão submetidos a uma prova objetiva, que é de caráter eliminatório e classificatório. Assim, a prova objetiva consistirá em questões de múltipla escolha, sendo 50 questões para o cargo de Analista e 60 questões para o cargo de Técnico.

Ademais, as disciplinas cobradas variam de acordo com o cargo, e são as seguintes.

Para o cargo de Técnico da Defensoria Pública do Paraná (DPE PR)

Língua Portuguesa (15 questões);

Raciocínio Lógico (10 questões);

Conhecimentos sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública e do Estatuto dos Servidores da DPE/PR (10 questões);

Conhecimentos de Direito Administrativo e Constitucional (15 questões);

Conhecimentos Gerais (10 questões).

– Total de questões: 60.

Para o cargo de Analista da Defensoria Pública

Língua Portuguesa (5 questões);

Raciocínio Lógico (5 questões);

Conhecimentos sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública e do Estatuto dos Servidores da DPE/PR (5 questões);

Conhecimentos de Direito Administrativo e Constitucional (10 questões);

Conhecimentos Gerais (5 questões);

Conhecimentos Específicos (20 questões).

– Total de questões: 50.

2ª Etapa do concurso DPE PR- Prova discursiva (Apenas para o cargo de Analista)

Os candidatos que concorrem ao cargo de Analista serão avaliados nesta etapa por meio de uma prova discursiva. Dessa forma, essa fase consistirá em uma dissertação, que abordará temas relacionados ao conteúdo programático, e uma questão discursiva envolvendo estudo de caso.

Os tópicos podem abranger assuntos comuns ou conhecimentos específicos relacionados a cada cargo.

3ª Etapa – Avaliação de Títulos (Também apenas para o cargo de Analista)

Nesta fase, os candidatos que estão disputando o cargo de Analista terão seus títulos avaliados. Assim, essa etapa é de caráter classificatório e visa reconhecer a formação acadêmica e experiência relevante dos candidatos.

Quando e onde se inscrever para o concurso DPE PR?

Como dissemos antes, o certame da Defensoria Pública do Estado do Paraná terá como banca organizadora o Instituto Consulplan. Sendo assim, você pode realizar a sua inscrição no site oficial desse instituto.

A saber, as inscrições estarão abertas a partir das 16h (horário de Brasília) do dia 10 de outubro (terça-feira) e vão até as 16h do dia 16 de novembro. O valor da taxa para candidatos ao cargo de técnico será de R$ 60, e para o de analista será de R$ 100.

Gostou de saber que o edital para o concurso DPE PR saiu? Então não perca tempo e comece hoje mesmo a se preparar!