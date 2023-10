SAIU edital com 120 vagas e salários acima de R$ 11 MIL

O concurso INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) teve o edital liberado. Os salários são atrativos e os aprovados poderão receber acima de R$ 11 mil.

Confira.

Concurso INPI

O concurso INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) disponibiliza 120 vagas em três cargos cruciais, cujos salários dos servidores consistem em vencimento básico, gratificações, retribuição por titulação e um auxílio-alimentação no valor de R$ 658,00.

Portanto, o salário total para cada um dos cargos do concurso INPI, considerando a titulação mais alta, é o seguinte:

Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial: 40 vagas, com um salário de R$ 9.144,01.

Tecnologista em Propriedade Industrial (examinador de marcas): 40 vagas, com um salário de R$ 9.144,01.

Pesquisador em Propriedade Industrial (examinador de patentes): 40 vagas, com um salário de R$ 11.205,93.

Também é relevante mencionar que foi aprovado um reajuste salarial de 9% para os servidores do executivo federal. O concurso do INPI será composto por duas etapas de provas fundamentais: a avaliação objetiva e a análise de títulos. As provas objetivas, que consistem em 120 questões, serão aplicadas em 14 de janeiro, na cidade do Rio de Janeiro (RJ).

Provas concurso INPI

Aqui está uma visão das etapas de avaliação para os cargos de analista (exceto áreas Ciências Contábeis, Economia ou Ciências Econômicas, Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas, Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Segurança da Informação), pesquisador (todas as áreas) e tecnologista.



Você também pode gostar:

A prova do concurso INPI será dividida em etapa objetiva e avaliação de títulos com questões sobre conhecimentos gerais e específicos.

Funções do concurso INPI

As atribuições dependem de cada cargo. Veja:

Pesquisador em Propriedade Industrial: Este cargo envolve o desenvolvimento de atividades de análise processual direcionadas aos exames de pedidos e a elaboração de pareceres técnicos para a concessão de direitos de patentes. Isso inclui também a averbação de contratos de transferência de tecnologia, o registro de desenho industrial e de indicações geográficas. Além disso, os pesquisadores são responsáveis pelo desenvolvimento de programas e projetos com o objetivo de disseminar a informação tecnológica proveniente das bases de patentes. Eles também trabalham na criação de ações e projetos para divulgar e fortalecer a propriedade industrial, além de realizar estudos e pesquisas na área.

Tecnologista em Propriedade Industrial: Os tecnologistas desempenham atividades de análise processual relacionadas aos exames de pedidos e na elaboração de pareceres técnicos para a concessão de direitos, especialmente no que se refere ao registro de marcas, desenhos industriais e indicações geográficas, entre outros. Assim como os pesquisadores, eles também estão envolvidos no desenvolvimento de ações e projetos para promover e fortalecer a propriedade industrial, além de conduzir estudos técnicos na área.

Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial: Este cargo está relacionado com atividades de gestão corporativa e de infraestrutura. Isso abrange áreas como planejamento organizacional, auditoria, administração e desenvolvimento de recursos humanos, gestão de patrimônio, orçamento, finanças, materiais e contratos. Além disso, os analistas são responsáveis por desenvolver ações e projetos para divulgar e fortalecer a propriedade industrial. Eles também podem realizar outras atividades de complexidade similar, relacionadas ao cumprimento das competências institucionais e legais do INPI.

Essas são as principais responsabilidades associadas a cada um dos cargos disponíveis no concurso INPI.

Como se inscrever do concurso INPI

Os interessados poderão se inscrever no concurso entre os dias 1 e 21 de novembro pelo portal da banca Cebraspe sendo necessário pagar uma taxa no valor de R$ 116,00

Cargos vagos

A partir dos dados de agosto de 2023, o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) apresenta um total de 883 cargos vagos em diferentes áreas, com a seguinte distribuição:

89 vagas em aberto para o cargo de Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial.

403 vagas em aberto para o cargo de Pesquisador em Propriedade Industrial.

52 vagas em aberto para o cargo de Tecnologista em Propriedade Industrial.

130 vagas em aberto para o cargo de Técnico em Propriedade Industrial.

209 vagas em aberto para o cargo de Técnico em Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial.

Esses números demonstram uma necessidade significativa de preenchimento de vagas no INPI em diversas áreas e cargos, refletindo a importância do concurso público para a instituição.

EDITAL