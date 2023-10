SAIU edital com 2.700 vagas para NÍVEL MÉDIO

Saiu edital para concurso PM- Polícia Militar. Ao todo são 2.700 vagas para nível médio. Portanto, interessados deverão se atentar aos requisitos.

Veja a seguir maiores informações.

Sobre o concurso PM

O edital do tão aguardado concurso PM SP (Polícia Militar do Estado de São Paulo) foi publicado no Diário Oficial, trazendo excelentes oportunidades. São 2.700 vagas disponíveis para o cargo de Soldado PM, abertas para candidatos de ambos os sexos. Para participar, é necessário possuir ensino médio completo.

A remuneração inicial para o cargo é bastante atrativa, alcançando R$ 4.852,21.

Esse valor é composto por diversos componentes, incluindo um salário base, regime especial de trabalho policial e adicional de insalubridade.

Requisito concurso PM

Além do requisito de escolaridade, os candidatos devem atender a algumas outras condições, como idade entre 17 e 30 anos, altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres, além da posse de carteira de habilitação nas categorias “B” a “E”.

Uma boa notícia é que candidatos com tatuagens podem participar, desde que estas não contenham mensagens extremistas, discriminatórias, libidinosas ou ofensivas aos direitos humanos.



Você também pode gostar:

As inscrições para o concurso estarão abertas no período de 6 de novembro a 20 de dezembro, e a prova está programada para ocorrer em 4 de fevereiro. A avaliação contará com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, noções básicas de informática e noções de administração pública.

Além disso, os candidatos também enfrentarão uma prova discursiva, na qual deverão demonstrar suas habilidades de escrita e argumentação. A realização da prova acontecerá em 51 cidades de São Paulo e em outros estados.

Os aprovados no concurso passarão ainda por etapas de aptidão física, exames de saúde, psicológicos, avaliação da conduta social e análise de documentos. Este é um excelente momento para quem deseja ingressar na Polícia Militar de São Paulo e seguir uma carreira valorosa e recompensadora. Não perca esta oportunidade!

Etapas das provas concurso PM

Confira de forma detalhada as fases do concurso:

Exames de Conhecimentos , divididos em: Prova Objetiva (Parte I), de caráter eliminatório e classificatório; Prova Dissertativa (Parte II), de caráter eliminatório e classificatório;

, divididos em: Exames de Aptidão Física , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Exames de Saúde , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Exames Psicológicos , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade , de caráter eliminatório; e

, de caráter eliminatório; e Análise de Documentos, de caráter eliminatório.

EDITAL

Último concurso

O último concurso aconteceu em 2022.

No concurso PM SP (Polícia Militar do Estado de São Paulo) para o cargo de Soldado, os candidatos passaram por um rigoroso processo de avaliação composto por diversas etapas:

Provas Objetivas: A primeira parte das provas consistiu em uma prova objetiva composta por 60 questões de múltipla escolha com cinco alternativas cada. As questões abordaram temas de Língua Portuguesa e Interpretação de Texto (20 questões), Matemática (15 questões), Conhecimentos Gerais (15 questões), Noções Básicas de Informática (5 questões) e Noções de Administração Pública (5 questões). Os candidatos receberam pontuações em uma escala de 0 a 60 pontos, sendo necessário obter pelo menos 30 pontos para ser considerado aprovado.

A primeira parte das provas consistiu em uma prova objetiva composta por 60 questões de múltipla escolha com cinco alternativas cada. As questões abordaram temas de Língua Portuguesa e Interpretação de Texto (20 questões), Matemática (15 questões), Conhecimentos Gerais (15 questões), Noções Básicas de Informática (5 questões) e Noções de Administração Pública (5 questões). Os candidatos receberam pontuações em uma escala de 0 a 60 pontos, sendo necessário obter pelo menos 30 pontos para ser considerado aprovado. Prova Dissertativa: A segunda parte do exame consistiu em uma prova dissertativa, na qual os candidatos produziram uma dissertação em prosa na norma-padrão da língua portuguesa, com base na leitura de textos auxiliares. A avaliação foi feita em uma escala de 0 a 40 pontos, e a nota de corte foi de 20 pontos, com uma pontuação diferenciada para candidatos pretos, pardos e indígenas.

A segunda parte do exame consistiu em uma prova dissertativa, na qual os candidatos produziram uma dissertação em prosa na norma-padrão da língua portuguesa, com base na leitura de textos auxiliares. A avaliação foi feita em uma escala de 0 a 40 pontos, e a nota de corte foi de 20 pontos, com uma pontuação diferenciada para candidatos pretos, pardos e indígenas. Exames de Aptidão Física: Esta etapa, de caráter eliminatório, incluiu a medição da altura dos candidatos e a realização de testes de flexão e extensão de cotovelos, resistência abdominal, corrida de 50 metros e corrida de 12 minutos.

Esta etapa, de caráter eliminatório, incluiu a medição da altura dos candidatos e a realização de testes de flexão e extensão de cotovelos, resistência abdominal, corrida de 50 metros e corrida de 12 minutos. Exames de Saúde: Os exames médicos avaliaram as condições de saúde dos candidatos para garantir que estivessem aptos a desempenhar as funções do cargo.

Os exames médicos avaliaram as condições de saúde dos candidatos para garantir que estivessem aptos a desempenhar as funções do cargo. Exames Psicológicos: Estes exames identificaram as características de personalidade, aptidão, potencial e adequação dos candidatos ao perfil psicológico estabelecido para o cargo.

Estes exames identificaram as características de personalidade, aptidão, potencial e adequação dos candidatos ao perfil psicológico estabelecido para o cargo. Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade: Nesta etapa, a conduta social, reputação e idoneidade dos candidatos foram minuciosamente avaliadas em todos os aspectos da vida em sociedade, incluindo aspectos sociais, morais, profissionais e escolares.

Nesta etapa, a conduta social, reputação e idoneidade dos candidatos foram minuciosamente avaliadas em todos os aspectos da vida em sociedade, incluindo aspectos sociais, morais, profissionais e escolares. Análise de Documentos: Os documentos apresentados pelos candidatos para comprovação dos requisitos e condições para ingresso foram analisados minuciosamente.

Essas etapas compuseram o processo seletivo do concurso PM SP para o cargo de Soldado, garantindo que os candidatos aprovados estivessem aptos e qualificados para servir na Polícia Militar do Estado de São Paulo.